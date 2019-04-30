Полицейские рассказали, как задержали подозреваемого в убийстве женщины-кассира в Узловой
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Кадр из видео
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Напомним, днем 29 апреля 2019 года, на улице Пушкина города Узловая Тульской области, мужчина с ножом жестоко расправился с сотрудницей супермаркета.
Пресс-служба УМВД России по Тульской области предоставила видео-рассказ полицейских о задержании подозреваемого в убийстве:
Полицейские рассказали, как задержали подозреваемого в убийстве женщины-кассира в Узловой.Видео: пресс-служба УМВД России по Тульской области
ИСТОЧНИК KP.RU