2019-04-30T16:44:06+03:00
Происшествия

Полицейские рассказали, как задержали подозреваемого в убийстве женщины-кассира в Узловой

[видео]
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Кадр из видеоКадр из видео
Изменить размер текста:

Напомним, днем 29 апреля 2019 года, на улице Пушкина города Узловая Тульской области, мужчина с ножом жестоко расправился с сотрудницей супермаркета.

Пресс-служба УМВД России по Тульской области предоставила видео-рассказ полицейских о задержании подозреваемого в убийстве:

Полицейские рассказали, как задержали подозреваемого в убийстве женщины-кассира в Узловой.Видео: пресс-служба УМВД России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24