СЕГОДНЯ 16:41 2019-04-30T16:44:06+03:00

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Напомним, днем 29 апреля 2019 года, на улице Пушкина города Узловая Тульской области, мужчина с ножом жестоко расправился с сотрудницей супермаркета.

Пресс-служба УМВД России по Тульской области предоставила видео-рассказ полицейских о задержании подозреваемого в убийстве:

Полицейские рассказали, как задержали подозреваемого в убийстве женщины-кассира в Узловой.Видео: пресс-служба УМВД России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU