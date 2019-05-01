СЕГОДНЯ 11:32 2019-04-30T16:40:00+03:00

Мастерить игрушку туляки будут из палочек и ниток

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Туляки научатся мастерить народных кукол. Такая возможность представится 1 мая в музее П.Н. Крылова (ул. Кутузова, д. 10). К мастер-классу «Кукла-веснянка» могут присоединиться взрослые и дети.

Таких куколок делали на Руси в честь прихода весны. Мастерить игрушку туляки будут из палочек и ниток.

Смешная и яркая веснянка подойдет как для украшения домашнего интерьера, так и в качестве символического подарка для дочки или младшей сестры.

Начало мастер-класса в 14:00. Возрастная категория: 6+

ИСТОЧНИК KP.RU