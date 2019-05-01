Туляки узнают где находится Тулаштрассе

СЕГОДНЯ 10:22 2019-04-30T16:30:48+03:00

А также какие памятники, посвященные Туле, можно встретить в братских городах

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1 мая горожан приглашают на познавательную встречу «Города-побратимы Тулы». В рамках мероприятия участники узнают, в чем выражается сотрудничество нашего города с Могилевом, Олбани, Банска-Быстрицей, Филлинген-Швеннингеном, Керчью и Барранкильей.

Сотрудники музея расскажут, где же находится Тулаштрассе и какие памятники, посвященные Туле, можно встретить в братских городах.

Мероприятие состоится в музее "Тульские самовары" (ул. Менделеевская, 8) в 13:00. Возрастная категория: 12+

ИСТОЧНИК KP.RU