«Ростелеком» победил в конкурсе «Лучшие товары и услуги Тульской области»

СЕГОДНЯ 16:29 2019-04-30T16:29:15+03:00

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«Ростелеком» стал лауреатом регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Тульской области», прошедшего в рамках выставки «Тульское качество» с 24 по 26 апреля на территории атриума Тульского кремля. Мероприятие организовано Союзом «Тульская торгово-промышленная палата» и ФБУ «Тульский ЦСМ» при поддержке Правительства Тульской области и Администрации города Тулы. Семьдесят ведущих предприятий и компаний Тульского региона, а также Москвы, Московской, Орловской, Калужской и Воронежской областей представили на Конкурс более двухсот видов товаров и услуг.

Тульский филиал «Ростелекома» принял участие в двух номинациях, «Услуги для населения» и «Инновации», представив решения «Умный дом», «Видеонаблюдение» и «Интерактивное ТВ». Конкурсная комиссия признала сервисы компании одними из лучших, и предоставила возможность в течение года маркировать их знаком Конкурса. Кроме того, ведущий цифровой провайдер получил право принять участие в федеральном этапе соревнования.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Телекоммуникации меняют и улучшают жизнь людей, и именно это – наши основные цели. Благодаря собственной инфраструктуре «Ростелеком» создает фундамент для развития неограниченного спектра цифровых сервисов для населения, организаций, органов государственной власти и местного самоуправления региона. Среди самых перспективных и востребованных – услуги на базе облачных технологий и волоконно-оптических сетей передачи данных. Приятно, что конкурсная комиссия «Лучших товаров и услуг тульской области» по достоинству оценила сервисы «Умный дом», «Видеонаблюдение» и «Интерактивное ТВ». Для нас это дополнительная мотивация развиваться и дальше».

Услуга «Умный дом» – интеллектуальный сервис «Ростелекома», обеспечивающий одновременный контроль работы множества устройств: датчиков открытия дверей и окон, протечки воды, движения, задымления, внешних и внутренних видеокамер и многого другого. При этом домашний контроллер позволяет самостоятельно прописать реакцию системы для каждого устройства. Например, при протечке, задымлении, открытии входных дверей и окон хозяин получит SMS-уведомление или письмо на электронную почту с предупреждением. При фиксации движения в зоне охвата видеокамеры система сама включит запись и отправит PUSH-уведомление пользователю. Сервис позволяет контролировать до 150 различных устройств и датчиков одновременно, а также создавать индивидуальные сценарии работы всего «Умного дома».

Услуга «Видеонаблюдение» – готовое коробочное ОТТ-решение1, которое включает цифровую HD-видеокамеру2 с инфракрасной подсветкой в ночное время и широким углом обзора, встроенными микрофоном и датчиком движения. Сервис обладает удобной интеллектуальной системой дистанционного контроля и управления.

«Интерактивное ТВ» (ИТВ) – уникальная цифровая витрина с огромным выбором телевизионного и видеоконтента. С помощью сервиса пользователь может управлять телевидением самостоятельно и настраивать его под себя. Контент рассчитан на любой вкус и возраст: доступно более 240 телеканалов, в том числе 85 – в формате HD, около 20 тысяч фильмов и сериалов в сервисе «Видеопрокат», а также максимальный набор дополнительных сервисов («Управление просмотром», «Мультискрин», «Родительский контроль» и др.).

ИСТОЧНИК KP.RU