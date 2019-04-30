В Туле будет временно ограничено движение трамваев по улице Кирова

СЕГОДНЯ 16:23 2019-04-30T16:23:47+03:00

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы

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Для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения работ по гарантийному обслуживанию участка в районе переезда трамвайного пути на пересечении ул. Кирова с ул. Хворостухина объекта: «Магистральная улица Хворостухина на участке от ул. Бондаренко до ул. Кирова, в т. ч. ПИР», будет ограничено движение трамвайного транспорта по улице Кирова.

Мера будет действовать с 00:00 4 мая до 24:00 5 мая и с 00:00 11 мая до 24:00 12 мая 2019 года.

Движение транспорта на период производства работ будет осуществляться по измененной схеме:

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ИСТОЧНИК KP.RU