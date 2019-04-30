Туляк пойдет под суд за избиение коллеги

СЕГОДНЯ 16:55 2019-04-30T16:19:45+03:00

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В Туле 38-летний мужчина предстанет перед судом за избиение коллеги по работе.

Как сообщает региональная прокуратура, 5 февраля 2019 года, туляк, находясь на территории предприятия, на котором работал, поругался с коллегой и избил его.

Было возбуждено и расследовано уголовное дело в отношении дебошира. Оно направлено мировому судье судебного участка № 72 Советского судебного района г. Тулы.

Кроме этого прокурором в суд направлено исковое заявление о возмещении обвиняемым денежных средств, затраченных на лечение потерпевшего в государственном учреждении здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU