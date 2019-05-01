График работы отделений МРЭО ГИБДД по Тульской области в праздничные дни

СЕГОДНЯ 10:06 2019-04-30T16:21:13+03:00

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График работы отделений МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области в праздничные дни:

1 мая 2019 г. – выходной

2 мая 2019 г. Отделение №3 (Тула, ул. Советская, д.110) - с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00)

3 мая 2019 г. – выходной

4 мая 2019 г. Отделения: №1(А/Д КРЫМ), №6 (Алексин), №7 (Донской), №8 (Ефремов), №9 (Киреевск), №10 (Новомосковск), № 11(Суворов), № 12 (Щекино) – с 9:00 до 16:45 (обед с 13:00 до 13:45)

5 мая 2019 г. Отделение №3 (Тула, ул. Советская, д.110) – с 9:00 до 16:45 (обед с 13:00 до 13:45)

6 мая 2019 г. Отделение №3 (Тула, ул. Советская, д.110) – с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 13:45)

7,8 мая 2019 г. Все отделения – с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 13:45)

9, 10 мая 2019 г. – выходной

С 11 мая 2019 и далее в соответствии с графиком.

ИСТОЧНИК KP.RU