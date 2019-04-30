В Ясной Поляне открывается сезон велоэкскурсий
С 1 мая 2019 года в яснополянском заповеднике открывается сезон велоэкскурсий.
Для участия в экскурсии можно взять велосипеды напрокат или присоединиться к группе на своем велосипеде.
Экскурсии проводятся на дистанцию 6 км. Здесь участники экскурсии знакомятся с заповедником Ясной Поляны, историей возникновения посадок на его территории. Длительность: 50 минут.
Также предлагаются экскурсии на расстояние в 10 км. Экскурсовод рассказывает об истории увлечения Л. Н. Толстого велосипедом, а также показывает места, описанные в дневниках писателя, его романах и народных рассказах. Длительность: 1 ч 40 мин
Для организованных групп от 5 человек экскурсия может быть проведена в любое время с понедельника по пятницу.
Обязательна предварительная запись по тел.:
+7−953−438−03−07.
Старт экскурсий - в 10:30.
ИСТОЧНИК KP.RU