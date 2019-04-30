В Ясной Поляне открывается сезон велоэкскурсий

СЕГОДНЯ 15:49 2019-04-30T15:31:07+03:00

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С 1 мая 2019 года в яснополянском заповеднике открывается сезон велоэкскурсий.

Для участия в экскурсии можно взять велосипеды напрокат или присоединиться к группе на своем велосипеде.

Экскурсии проводятся на дистанцию 6 км. Здесь участники экскурсии знакомятся с заповедником Ясной Поляны, историей возникновения посадок на его территории. Длительность: 50 минут.

Также предлагаются экскурсии на расстояние в 10 км. Экскурсовод рассказывает об истории увлечения Л. Н. Толстого велосипедом, а также показывает места, описанные в дневниках писателя, его романах и народных рассказах. Длительность: 1 ч 40 мин

Для организованных групп от 5 человек экскурсия может быть проведена в любое время с понедельника по пятницу.

Обязательна предварительная запись по тел.:

+7−953−438−03−07.

Старт экскурсий - в 10:30.

ИСТОЧНИК KP.RU