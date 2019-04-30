В Тульском экзотариуме поселились шпороносная черепаха и синехохлые турако

СЕГОДНЯ 15:16 2019-04-30T15:23:46+03:00

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С 1 мая в старом здании Экзотариума все желающие смогут своими глазами увидеть удивительную шпороносную черепаху.

Она является представителем одного из трех крупнейших на земле видов черепах. Самец весит более 115 килограмм, длина его панциря почти 80 см.

Интересно, что вид получил свое название за крупные шпоры на задних лапах. В природе этих замечательных животных можно встретить в саваннах и пустынях центральной Африки.

Фото: Тульский экзотариум

А в четвертом зале готовятся ко встрече с посетителями и начищают перышки парочка обитателей высокогорья восточной Африки - синехохлые турако.

Птицы выращены в неволе и совершенно не боятся человека. После прохождения периода адаптации возможно получение потомства.

Фото: Тульский экзотариум

ИСТОЧНИК KP.RU