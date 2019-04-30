Туляки могут отправить открытки ветеранам
С 30 апреля в Туле стартовала акция «Отправь открытку ветерану», приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Силами молодежного совета УФПС Тульской области были собраны тематические открытки, которые можно совершенно бесплатно отправить ветеранам.
В клиентском зале Отделения почтовой связи на проспекте Ленина, 33 установлена специальная стойка с открытками к 9 мая. Здесь же в зале находится почтовый ящик для поздравительных открыток. Каждый желающий может отправить бесплатную открытку, заполнив ее и опустив в ящик.
Акция продлится до 6 мая. Участникам акции не обязательно знать адрес ветерана – на открытке можно оставить надпись: «Отправь открытку ветерану». В таком случае сотрудники почты самостоятельно выберут тех ветеранов, кто получит данные письма. Каждое письмо найдет своего адресата.
Количество открыток ограничено.
ИСТОЧНИК KP.RU