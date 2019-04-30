Телефоны аварийно-диспетчерских служб

СЕГОДНЯ 15:05 2019-04-30T14:49:44+03:00

А также телефоны УК Тулы

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Администрация города Тулы информирует о телефонах дежурных по территориальным округам города, аварийно-диспетчерских служб управляющих компаний, куда туляки могут обратиться по вопросам ЖКХ, аварийных ситуаций, ремонта в период выходных и праздничных дней.

Дежурные телефоны главных управлений по территориальным округам:

- Центральный территориальный округ - 31-28-47

- Советский территориальный округ - 8-920-759-19-80

- Привокзальный территориальный округ - 24-71-74

- Зареченский территориальный округ - 47-32-94

- Пролетарский территориальный округ - 41-73-40 (с 9.00 до 18.00), 8-920-744-10-22 (с 18.00 до 9.00).

Туляки также могут круглосуточно обратиться в ЕДДС города Тулы по телефонам: 47-20-37, 47-20-34, 1391.

По всем вопросам, связанным с работой управляющих компаний, необходимо обращаться по телефонам их аварийно-диспетчерских служб:

1. ООО «УК №1» 56-54-54

2. ООО «УК 21 Век» 52-40-13

3. ООО «УК-Альянс» 56-54-54

4. ООО «Апрель-Менеджмент» 73-01-08

5. ООО УК «Аврора» 56-54-54

6. ООО УК «Арсенал» 56-54-54

7. ООО «АСТЕК» 56-54-54

8. ООО УК «АСС-Техник» 8-902-842-66-43

9. ООО «УК «Ваш Дом» 79-23-03

10. ООО «Велиград» 56-54-54

11. ООО «Вега» 36-26-70

12. ООО УК «Вертикаль» 56-54-54

13. ООО «Внешстрой-Коммунсервис» 8-915-787-57-74

14. ООО «УК ВОСХОД» 56-54-54

15. ООО УК «Горизонт» 56-54-54

16. ООО «ЖКХ-Гарант» 8-910-588-91-93

17. ООО «Движение» 8-953-963-49-94

18. ООО «УК Домовой» 56-54-54

19. ООО УК Домсервис» 52-00-07

20. ООО УК «Домофон» 79-04-51

21. ООО УК «Единая Тула» 56-54-54

22. ООО «ЖУК» 56-54-54

23. ООО «Жилсервис» 8-953-960-76-73

24. ООО «Жилцентр» 25-00-25

25. ООО «Жилкомцентр» 25-00-25

26. ООО УК «Жилхоз» Советского р-на г. Тула 56-54-54

27. ООО «Жилищно-строительная компания» 56-54-54

28. ООО «УК Жилкомхоз» 8-920-760-00-71

29. ООО «Жилищно-санитарное обслуживание» 71-71-63

30. ООО УК «ЗеленГрадъ» 73-01-08

31. ООО УК «Инверсия +» 8-953-963-49-94

32. ООО «Индустрия Сервиса» 8-963-934-01-03

33. ООО "Инженер Про Центр" 72-53-27

34. ООО «Квартал» 56-54-54

35. ООО «Косогорец» 56-54-54

36. ООО «Кировский» 56-54-54

37. ООО «УК Комфорт» 52-00-07

38. ООО «Комфортсервис» 56-54-54

39. ООО УК «Левобережный» 71-46-30

40. ООО УК «Любимое Заречье» 56-54-54

41. ООО «УК Лидер» 56-54-54

42. ООО УК «Лучший дом» 8-967-431-68-50

43. ООО «УК Левша» 56-54-54

44. ООО «УК Мясново» 71-66-42

45. ООО «УК Мастер-Сервис» 56-54-54

46. ООО УК «Наш Дом» 8-967-431-68-50

47. ООО "Новая УК" 8-930-790-27-27

48. ООО УК «Новострой» 8-902-696-22-20

49. ООО «НОВОСТРОЙ-71» 56-54-54

50. ООО «Новый город» 56-54-54

51. ООО "УО"НКП" 8-950-916-88-10

52. ООО УК «Новый квартал» 56-54-54

53. ООО «УК «Новые черемушки» 56-54-54

54. ООО УК «ОМД» 56-54-54

55. ООО УК «Орион» 56-54-54

56. ООО «Оружейная столица» 52-00-07

57. ООО «Оружейная слобода» 56-54-54

58. ООО «УК«Платоновский лес» 56-54-54

59. ООО «Плехановская УК» 75-20-68

60. ООО УК «ПроСпект» 56-54-54

61. ООО «Развитие Сервис» 56-54-54

62. ООО «РСК-71» 56-54-54

63. ООО «УК Ремстройстройсервис» 56-54-54

64. ОАО фирма «РЭМС» 40-22-22

65. ООО «УК «Родной Дом» 8-920-272-80-08

66. ООО «Согласие» 56-54-54

67. ООО «Славянка» 56-54-54

68. ООО"УК Северная Мыза" 8-950-900-90-67

69. ООО «СтройМАКС» 52-00-07

70. ООО УК «Стройуслугасервис» 56-54-54

71. ООО «СпецСтрой» 71-46-30

72. ООО «ТРИС» 56-54-54

73. ООО «Тауэр» 56-54-54

74. ООО «УК «Тулица» 56-54-54

75. ООО «Тулжилхоз» 58-02-80

76. ООО УК «ТОКТО» 56-54-54

77. ООО «ЖЭК-Тульский дом» 8-962-274-85-85

78. ООО УК «Тульское УЖКХ» 56-54-54

79. ООО «ТГУК» 71-78-80

80. ООО «УК Тульский двор» 56-54-54

81. ООО «Туларегионстрой» 56-54-54

82. ООО «УКС г. Тулы» 8-962-274-85-85

83. ООО «Уют Дом» 52-00-07

84. ООО «Уютный Дом» 56-54-54

85. ООО УК «Управ-Сити» 56-54-54

86. ООО «Фаворит» 56-54-54

87. ООО «УК «Центральная» 71-68-50

88. ООО УК «Чистый город» 8-910-588-91-93

89. ООО «Эталон» 56-54-54

90. ООО «Этажи» 56-54-54

91. ООО «УК «Южная» 56-54-54

ИСТОЧНИК KP.RU