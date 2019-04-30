Телефоны аварийно-диспетчерских служб
Администрация города Тулы информирует о телефонах дежурных по территориальным округам города, аварийно-диспетчерских служб управляющих компаний, куда туляки могут обратиться по вопросам ЖКХ, аварийных ситуаций, ремонта в период выходных и праздничных дней.
Дежурные телефоны главных управлений по территориальным округам:
- Центральный территориальный округ - 31-28-47
- Советский территориальный округ - 8-920-759-19-80
- Привокзальный территориальный округ - 24-71-74
- Зареченский территориальный округ - 47-32-94
- Пролетарский территориальный округ - 41-73-40 (с 9.00 до 18.00), 8-920-744-10-22 (с 18.00 до 9.00).
Туляки также могут круглосуточно обратиться в ЕДДС города Тулы по телефонам: 47-20-37, 47-20-34, 1391.
По всем вопросам, связанным с работой управляющих компаний, необходимо обращаться по телефонам их аварийно-диспетчерских служб:
1. ООО «УК №1» 56-54-54
2. ООО «УК 21 Век» 52-40-13
3. ООО «УК-Альянс» 56-54-54
4. ООО «Апрель-Менеджмент» 73-01-08
5. ООО УК «Аврора» 56-54-54
6. ООО УК «Арсенал» 56-54-54
7. ООО «АСТЕК» 56-54-54
8. ООО УК «АСС-Техник» 8-902-842-66-43
9. ООО «УК «Ваш Дом» 79-23-03
10. ООО «Велиград» 56-54-54
11. ООО «Вега» 36-26-70
12. ООО УК «Вертикаль» 56-54-54
13. ООО «Внешстрой-Коммунсервис» 8-915-787-57-74
14. ООО «УК ВОСХОД» 56-54-54
15. ООО УК «Горизонт» 56-54-54
16. ООО «ЖКХ-Гарант» 8-910-588-91-93
17. ООО «Движение» 8-953-963-49-94
18. ООО «УК Домовой» 56-54-54
19. ООО УК Домсервис» 52-00-07
20. ООО УК «Домофон» 79-04-51
21. ООО УК «Единая Тула» 56-54-54
22. ООО «ЖУК» 56-54-54
23. ООО «Жилсервис» 8-953-960-76-73
24. ООО «Жилцентр» 25-00-25
25. ООО «Жилкомцентр» 25-00-25
26. ООО УК «Жилхоз» Советского р-на г. Тула 56-54-54
27. ООО «Жилищно-строительная компания» 56-54-54
28. ООО «УК Жилкомхоз» 8-920-760-00-71
29. ООО «Жилищно-санитарное обслуживание» 71-71-63
30. ООО УК «ЗеленГрадъ» 73-01-08
31. ООО УК «Инверсия +» 8-953-963-49-94
32. ООО «Индустрия Сервиса» 8-963-934-01-03
33. ООО "Инженер Про Центр" 72-53-27
34. ООО «Квартал» 56-54-54
35. ООО «Косогорец» 56-54-54
36. ООО «Кировский» 56-54-54
37. ООО «УК Комфорт» 52-00-07
38. ООО «Комфортсервис» 56-54-54
39. ООО УК «Левобережный» 71-46-30
40. ООО УК «Любимое Заречье» 56-54-54
41. ООО «УК Лидер» 56-54-54
42. ООО УК «Лучший дом» 8-967-431-68-50
43. ООО «УК Левша» 56-54-54
44. ООО «УК Мясново» 71-66-42
45. ООО «УК Мастер-Сервис» 56-54-54
46. ООО УК «Наш Дом» 8-967-431-68-50
47. ООО "Новая УК" 8-930-790-27-27
48. ООО УК «Новострой» 8-902-696-22-20
49. ООО «НОВОСТРОЙ-71» 56-54-54
50. ООО «Новый город» 56-54-54
51. ООО "УО"НКП" 8-950-916-88-10
52. ООО УК «Новый квартал» 56-54-54
53. ООО «УК «Новые черемушки» 56-54-54
54. ООО УК «ОМД» 56-54-54
55. ООО УК «Орион» 56-54-54
56. ООО «Оружейная столица» 52-00-07
57. ООО «Оружейная слобода» 56-54-54
58. ООО «УК«Платоновский лес» 56-54-54
59. ООО «Плехановская УК» 75-20-68
60. ООО УК «ПроСпект» 56-54-54
61. ООО «Развитие Сервис» 56-54-54
62. ООО «РСК-71» 56-54-54
63. ООО «УК Ремстройстройсервис» 56-54-54
64. ОАО фирма «РЭМС» 40-22-22
65. ООО «УК «Родной Дом» 8-920-272-80-08
66. ООО «Согласие» 56-54-54
67. ООО «Славянка» 56-54-54
68. ООО"УК Северная Мыза" 8-950-900-90-67
69. ООО «СтройМАКС» 52-00-07
70. ООО УК «Стройуслугасервис» 56-54-54
71. ООО «СпецСтрой» 71-46-30
72. ООО «ТРИС» 56-54-54
73. ООО «Тауэр» 56-54-54
74. ООО «УК «Тулица» 56-54-54
75. ООО «Тулжилхоз» 58-02-80
76. ООО УК «ТОКТО» 56-54-54
77. ООО «ЖЭК-Тульский дом» 8-962-274-85-85
78. ООО УК «Тульское УЖКХ» 56-54-54
79. ООО «ТГУК» 71-78-80
80. ООО «УК Тульский двор» 56-54-54
81. ООО «Туларегионстрой» 56-54-54
82. ООО «УКС г. Тулы» 8-962-274-85-85
83. ООО «Уют Дом» 52-00-07
84. ООО «Уютный Дом» 56-54-54
85. ООО УК «Управ-Сити» 56-54-54
86. ООО «Фаворит» 56-54-54
87. ООО «УК «Центральная» 71-68-50
88. ООО УК «Чистый город» 8-910-588-91-93
89. ООО «Эталон» 56-54-54
90. ООО «Этажи» 56-54-54
91. ООО «УК «Южная» 56-54-54
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