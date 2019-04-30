2019-04-30T14:46:09+03:00
Общество

В Туле определят подрядчика по ремонту дворов и общественных пространств

Виктория ЯКУШИНА
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Городская служба единого заказчика разметила аукцион на ремонт 58 дворовых территорий и двух общественных пространств в рамках программы «Формирование современной городской среды».

В этом году по данной программе планируется обновить 58 дворовых территорий. финансирование программы на ремонт дворов составит 173,4 млн рублей, на ремонт общественных пространств – 81,4 млн рублей. Подведение итогов торгов состоится в конце мая 2019 года.

Список дворовых территорий, где проведут ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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