2019-04-30T13:04:43+03:00
Происшествия

На проспекте Ленина в Туле "УАЗ" сбил велосипедиста

Велосипедист пострадал
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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29 апреля 2019 года, в 19:00 на проспекте Ленина города Тулы произошло ДТП.

40-летний мужчина на автомобиле «УАЗ Патриот», по предварительной информации, не убедился в безопасности маневра разворота и сбил велосипедиста - молодого человека 19 лет.

В результате ДТП в Туле пострадал велосипедист. Он получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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