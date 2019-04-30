На проспекте Ленина в Туле "УАЗ" сбил велосипедиста
Велосипедист пострадал
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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29 апреля 2019 года, в 19:00 на проспекте Ленина города Тулы произошло ДТП.
40-летний мужчина на автомобиле «УАЗ Патриот», по предварительной информации, не убедился в безопасности маневра разворота и сбил велосипедиста - молодого человека 19 лет.
В результате ДТП в Туле пострадал велосипедист. Он получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU