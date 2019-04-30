На проспекте Ленина в Туле "УАЗ" сбил велосипедиста

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-30T13:04:43+03:00

Изменить размер текста: A A

29 апреля 2019 года, в 19:00 на проспекте Ленина города Тулы произошло ДТП.

40-летний мужчина на автомобиле «УАЗ Патриот», по предварительной информации, не убедился в безопасности маневра разворота и сбил велосипедиста - молодого человека 19 лет.

В результате ДТП в Туле пострадал велосипедист. Он получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU