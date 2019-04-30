В Туле завершился VI Турнир математических боёв школ Тульской области, в котором приняли участие 19 команд
Состязания в ТГПУ им. Л.Н. Толстого проходили с 16 марта. В турнире высшего дивизиона первое место заняла команда тульского Лицея №2. Ребята одержали победы во всех пяти проведенных играх, что позволило им стать двукратными победителями турнира. На II месте команда ЦО-гимназия №1, бронзу завоевала команда Гуманитарно-математического лицея.
В турнире первого дивизиона победила команда Гимназии №18 (г. Алексин), обыграв команду Яснополянского образовательного комплекса им. Л. Н. Толстого. Первое место позволило Алексину вернуться в состав высшего дивизиона и в следующем году бороться за победу на более высоком уровне.
Итоговое положение команд, а также задачи и решения можно найти на официальном сайте Турнира.
Многие из участников турнира занимаются в Юношеской областной физико-математической школе при ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Проект реализуется в вузе с 2014 года. Обучение проводится ведущими преподавателями, рассматриваются разделы математики, в значительной степени расширяющие школьный курс и способствующие углубленному изучению «царицы наук».
ИСТОЧНИК KP.RU