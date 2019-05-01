СЕГОДНЯ 12:09 2019-04-30T12:09:42+03:00

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1 мая в «Тульских парках» открылся первый театральный сезон.

В Центральном, Комсомольском и Пролетарском парках на 15 интерактивных площадках заработает интерактивная программа.

В Белоусовском парке на эстрадной площадке пройдут:

- конкурсно-концертная программа - выступление различных артистов, детская развлекательная программа, шоу мыльных пузырей, выступление иллюзиониста;

- выступление театра «Контур» и Фрикшоу от «Русский Голливуд». Впервые, на центральной аллее, будет организовано шоу мимов на гироскутерах;

- для маленьких посетителей парка на детском городке будет работать интерактивный театр;

- на площадке у центрального входа в парк всех посетители смогут принять участие в анимационных играх и ежегодном велопараде;

- на центральной аллее выступят уличные артисты;

- на большом кругу проведут театральную реконструкцию и открытые тренировки по современным танцевальным стилям; на ротонде будет организован вечер мюзиклов.

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ИСТОЧНИК KP.RU