В «Тульских парках» открылся первый театральный сезон
1 мая в «Тульских парках» открылся первый театральный сезон.
В Центральном, Комсомольском и Пролетарском парках на 15 интерактивных площадках заработает интерактивная программа.
В Белоусовском парке на эстрадной площадке пройдут:
- конкурсно-концертная программа - выступление различных артистов, детская развлекательная программа, шоу мыльных пузырей, выступление иллюзиониста;
- выступление театра «Контур» и Фрикшоу от «Русский Голливуд». Впервые, на центральной аллее, будет организовано шоу мимов на гироскутерах;
- для маленьких посетителей парка на детском городке будет работать интерактивный театр;
- на площадке у центрального входа в парк всех посетители смогут принять участие в анимационных играх и ежегодном велопараде;
- на центральной аллее выступят уличные артисты;
- на большом кругу проведут театральную реконструкцию и открытые тренировки по современным танцевальным стилям; на ротонде будет организован вечер мюзиклов.
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ИСТОЧНИК KP.RU