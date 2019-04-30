В Ефремове два брата попались на краже из авто

СЕГОДНЯ 12:55 2019-04-30T11:55:40+03:00

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Приговором Ефремовского районного суда 18-летний и 20-летний братья осуждены за кражу.

Как сообщили в прокуратуре Тульской области, в ночь с 1 на 2 февраля 2019 года молодые люди похитили имущество из автомобиля, припаркованного на улице в поселке Восточный Ефремовского района, чем причинили материальный ущерб потерпевшему на сумму 15974 рубля.

За содеянное братьям назначено наказание в виде 340 часов обязательных работ каждому.

Приговор суда в законную силу пока не вступил. Ущерб потерпевшему был возмещен на стадии предварительного расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU