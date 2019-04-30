2019-04-30T11:55:40+03:00
Происшествия

В Ефремове два брата попались на краже из авто

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Приговором Ефремовского районного суда 18-летний и 20-летний братья осуждены за кражу.

Как сообщили в прокуратуре Тульской области, в ночь с 1 на 2 февраля 2019 года молодые люди похитили имущество из автомобиля, припаркованного на улице в поселке Восточный Ефремовского района, чем причинили материальный ущерб потерпевшему на сумму 15974 рубля.

За содеянное братьям назначено наказание в виде 340 часов обязательных работ каждому.

Приговор суда в законную силу пока не вступил. Ущерб потерпевшему был возмещен на стадии предварительного расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
1 мая в Туле пройдет шествие профсоюзов
Туляк пойдет под суд за избиение коллеги
В Тульской области пройдет «Суворовская регата»
«Спартак» заплатит штраф за сломанные кресла на тульском стадионе
Полицейские рассказали, как задержали подозреваемого в убийстве женщины-кассира в Узловой
«Ростелеком» победил в конкурсе «Лучшие товары и услуги Тульской области»
Проспект Ленина в Туле встал в пробку из-за ДТП
В Туле будет временно ограничено движение трамваев по улице Кирова
На Пасхальной неделе в Туле пустили дополнительные автобусы
В башнях Тульского кремля откроются две выставки
В Ясной Поляне открывается сезон велоэкскурсий
В Туле установят порядка 200 новых лавочек
В Тульском экзотариуме поселились шпороносная черепаха и синехохлые турако
Телефоны аварийно-диспетчерских служб
Туляки могут отправить открытки ветеранам