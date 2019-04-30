В Туле ремонтируют тротуары

СЕГОДНЯ 12:01 2019-04-30T11:37:03+03:00

В этом году пешеходные дорожки областного центра приведут в порядок в рамках нескольких программ: восстановительного ремонта, гарантийного ремонта и вместе с основным ремонтом городских магистралей

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Специалисты обследовали пешеходные дорожки в Туле и выявили участки, требующие ремонта в первую очередь. На сегодняшний день заключен контракт на проведение восстановительных работ на участках тротуаров в объеме более 4 тысяч квадратных метров. Дорожки для пешеходов уже восстановили в районе дома №17 по ул. М. Горького, на пересечении ул. Октябрьской и М. Горького.

На текущей неделе работы проведут еще по ряду адресов: на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена, на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Ф. Смирнова, на пр. Ленина.

Помимо восстановительного ремонта локальных участков, работы проведут и в рамках текущего ремонта. Готовится аукционная документация на проведение торгов по 25 тротуарам. В их числе:

- ремонт тротуара по ул. Шевченко (от д. 33 до д. 81/1);

- ремонт тротуара по ул. Ряжский переулок (от ул. Арсенальной до входа на территорию лицея №2);

- ремонт тротуара по ул. Гарнизонный проезд от д. 8а до д. 2в;

- ремонт тротуара по ул. Ствольной (от ул. Пузакова до М. Горького);

- ремонт тротуара по ул. Путейской;

- ремонт тротуара по ул. Герцена (от ул. Пузакова до М. Горького);

- ремонт тротуара по ул. Чмутова (от д. 36 до ул. 2-й Клинской проезд);

- ремонт тротуара по ул. Волкова (от ул. Металлургов до ул. Кутузова);

- ремонт тротуара по ул. 18-й проезд Мясново (вдоль д. 94,д. 104);

- ремонт тротуара по ул. Чаплыгина;

- ремонт тротуара по ул. 4-й проезд Мясново вдоль д.60;

- ремонт тротуара по ул. М. Мазая (от ул. Ак. Бардина до ул. Гайдара вдоль д. 13 по ул. М. Мазая);

- ремонт тротуара по ул. Арсенальной (от ул. Комсомольской до ул. Курковой);

- ремонт тротуара на участке от д. 22а по ул. Ю. Фучика (детский сад № 6);

- ремонт тротуара по ул. Перекопской (от ул. Демьянова до ул. Кауля, чётная сторона);

- ремонт тротуара на участке проезда вдоль территории центра образования №37 (д. № 5а по ул. Новомосковская) и центра образования №19 (д. 9к4 по ул. Кауля) до д. 5к2 по ул. Кауля;

- ремонт тротуара на участке дороги между остановочными пунктами "Поворот" и "пос. Басово Прудный" в пос. Басово-Прудный;

- ремонт тротуара по ул. Ленина (от ул. М. Горького до ул. Маяковского) в пос. Менделевский;

- ул. Щегловская засека (от ост. ДК ВОС до ул. Новомедвенский проезд, четная сторона);

- ремонт тротуара по ул. Московское шоссе (от д. 43 до д. 53 по ул. Московское шоссе (нечётная сторона) и от д. 78 по ул. Московское шоссе до д. 30 по ул. Горельская (чётная сторона);

- ремонт тротуара по ул. Соловьиный проезд (от ул. Генерала Маргелова до МБОУ ЦО №58);

- ремонт тротуара по ул. Денисовский переулок;

- ремонт тротуара по ул. Кауля (от ул. Перекопской до ул. Тимирязева);

- ремонт тротуара по ул. Бр. Жабровых (от ул. Ленина до д.6а по ул. Бр. Жабровых);

- ремонт тротуара по проспекту Ленина (от ул. Пушкинской до ул. Каминского).

Помимо этого приведут в порядок тротуары и в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Проектом предусмотрен ремонт проезжей части, пешеходных дорожек. Такой ремонт ждет следующие объекты:

- ул. Судейского;

- ул. Речная (от ул. Судейского до ул. 29-й Октябрьский проезд);

- ул. 29-й Октябрьский проезд (от ул. Речной до ул. Карпова);

- ул. Хворостухина (от ул. Вильямса до ул. Бондаренко);

- ул. Пролетарская;

- ул. Пржевальского;

- ул. Д. Гумилевской (от моста через р. Упу до ул. Новотульской);

- Одоевский путепровод (от Китаевского проезда до ул. Болдина и до ул. Путейской);

- ул. Оборонная;

- ремонт дорожного покрытия межрельсового пространства по ул. Оборонной;

- ул. М. Горького (от ул. Заварной до Алексинского шоссе);

- Одоевское шоссе;

- ул. Новотульская (от ул. Гумилевской до ул. Пржевальского);

- ул. Бондаренко (от ул. Кутузова до ул. Вильямса);

- ул. Новомедвенский проезд (от ул. Щегловская засека до ул. Бондаренко);

- ул. М. Гончары (от ул. Пузакова до ул. М. Гончары, д.11);

- ремонт дороги по ул. М. Гончары (от ул. Пузакова до ул. М. Гончары, д.11).

ИСТОЧНИК KP.RU