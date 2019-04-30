2019-04-30T11:33:01+03:00
Происшествия

В Тульской области двое мужчин воровали велосипеды из подъездов

Полицейские выясняют все детали произошедшего
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Донском сотрудниками полиции пойманы подозреваемые в кражах велосипедов.

Как выяснилось, двое местных жителей причастны, как минимум, к двум хищениям в течение одной ночи.

Предположительно, оба раза они пользовались тем, что владельцы велосипедов оставляли их без присмотра на ночь в подъездах многоквартирных домов. Свободно проникая в подъезды, подозреваемые забирали чужое имущество и сбегали.

В полиции не исключают, что похитители пользовались ножницами по металлу и плоскогубцами для вскрытия велосипедных замков.

Сотрудники отдела МВД России по г.Донской установили личности и местонахождение вероятных злоумышленников. Они уже признались в содеянном. Похищенное у мужчин изъяли.

Сейчас полицейские выясняют все детали противоправной деятельности подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Телефоны аварийно-диспетчерских служб
Туляки могут отправить открытки ветеранам
В Туле определят подрядчика по ремонту дворов и общественных пространств
В Тульской области сохраняется высокая степень пожароопасности
На проспекте Ленина в Туле "УАЗ" сбил велосипедиста
В Ефремове два брата попались на краже из авто
Режим работы ЗАГСов Тулы в майские праздничные дни
1 Мая в Туле будет ограничено движение
В Туле завершился VI Турнир математических боёв школ Тульской области, в котором приняли участие 19 команд
В Туле ремонтируют тротуары
Житель Тульской области попался на даче взятки гаишнику
«Арсенал» сыграл вничью с «Оренбургом»
Туляк Джамал Гамзатханов стал победителем Кубка Европы по дзюдо
Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравляют работников и ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником
За сутки в Туле произошло 15 ДТП
Выпуск городского пассажирского транспорта на линии в Туле составляет более 90%
Добромай в Добродее: праздники на ремесленном дворе
Туляки начнут напрямую платить за мусор региональному оператору с 1 июня 2019 года
Погода в Туле 30 апреля: идет восточный ветер
В Туле продолжаются дорожные работы
Общественный транспорт Тулы набирает популярность