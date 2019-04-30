В Тульской области двое мужчин воровали велосипеды из подъездов
В Донском сотрудниками полиции пойманы подозреваемые в кражах велосипедов.
Как выяснилось, двое местных жителей причастны, как минимум, к двум хищениям в течение одной ночи.
Предположительно, оба раза они пользовались тем, что владельцы велосипедов оставляли их без присмотра на ночь в подъездах многоквартирных домов. Свободно проникая в подъезды, подозреваемые забирали чужое имущество и сбегали.
В полиции не исключают, что похитители пользовались ножницами по металлу и плоскогубцами для вскрытия велосипедных замков.
Сотрудники отдела МВД России по г.Донской установили личности и местонахождение вероятных злоумышленников. Они уже признались в содеянном. Похищенное у мужчин изъяли.
Сейчас полицейские выясняют все детали противоправной деятельности подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU