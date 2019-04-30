В Тульской области двое мужчин воровали велосипеды из подъездов

СЕГОДНЯ 11:33 2019-04-30T11:33:01+03:00

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В Донском сотрудниками полиции пойманы подозреваемые в кражах велосипедов.

Как выяснилось, двое местных жителей причастны, как минимум, к двум хищениям в течение одной ночи.

Предположительно, оба раза они пользовались тем, что владельцы велосипедов оставляли их без присмотра на ночь в подъездах многоквартирных домов. Свободно проникая в подъезды, подозреваемые забирали чужое имущество и сбегали.

В полиции не исключают, что похитители пользовались ножницами по металлу и плоскогубцами для вскрытия велосипедных замков.

Сотрудники отдела МВД России по г.Донской установили личности и местонахождение вероятных злоумышленников. Они уже признались в содеянном. Похищенное у мужчин изъяли.

Сейчас полицейские выясняют все детали противоправной деятельности подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU