Житель Тульской области попался на даче взятки гаишнику

СЕГОДНЯ 11:12 2019-04-30T11:12:03+03:00

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Следователи СУ СКР по Тульской области расследуют уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины по статье УК РФ "Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействия)".

27 апреля 2019 года он на машине сопровождал свой грузовой фургон с табачной продукцией, которая не имела маркировки и иной информации, предусмотренной законодательством РФ.

По пути фургон остановил сотрудник ДПС ГИБДД ОМВД России по г. Донскому. Мужчина также остановился и решил побеседовать с полицейским.

Они сели в служебный автомобиль правоохранителя. Там мужчина и пошел на преступление. Он положил в бардачок машины 50 000 рублей за беспрепятственный проезд фургона. Но сотрудник полиции отказался принять деньги и вызвал следственно-оперативную группу. Мужчина был задержан.

- Следователями следственного отдела проведен осмотр места происшествия, допрос подозреваемого, допрос свидетелей. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого ему преступления. На основании ходатайства следователя ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в СУ СКР по Тульской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU