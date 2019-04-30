2019-04-30T11:12:03+03:00
Общество

Житель Тульской области попался на даче взятки гаишнику

Возбуждено уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователи СУ СКР по Тульской области расследуют уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины по статье УК РФ "Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействия)".

27 апреля 2019 года он на машине сопровождал свой грузовой фургон с табачной продукцией, которая не имела маркировки и иной информации, предусмотренной законодательством РФ.

По пути фургон остановил сотрудник ДПС ГИБДД ОМВД России по г. Донскому. Мужчина также остановился и решил побеседовать с полицейским.

Они сели в служебный автомобиль правоохранителя. Там мужчина и пошел на преступление. Он положил в бардачок машины 50 000 рублей за беспрепятственный проезд фургона. Но сотрудник полиции отказался принять деньги и вызвал следственно-оперативную группу. Мужчина был задержан.

- Следователями следственного отдела проведен осмотр места происшествия, допрос подозреваемого, допрос свидетелей. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого ему преступления. На основании ходатайства следователя ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в СУ СКР по Тульской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На проспекте Ленина в Туле "УАЗ" сбил велосипедиста
В Ефремове два брата попались на краже из авто
Режим работы ЗАГСов Тулы в майские праздничные дни
1 Мая в Туле будет ограничено движение
В Туле завершился VI Турнир математических боёв школ Тульской области, в котором приняли участие 19 команд
В Туле ремонтируют тротуары
В Тульской области двое мужчин воровали велосипеды из подъездов
«Арсенал» сыграл вничью с «Оренбургом»
Туляк Джамал Гамзатханов стал победителем Кубка Европы по дзюдо
Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравляют работников и ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником
За сутки в Туле произошло 15 ДТП
Выпуск городского пассажирского транспорта на линии в Туле составляет более 90%
Добромай в Добродее: праздники на ремесленном дворе
Туляки начнут напрямую платить за мусор региональному оператору с 1 июня 2019 года
Погода в Туле 30 апреля: идет восточный ветер
В Туле продолжаются дорожные работы
Общественный транспорт Тулы набирает популярность