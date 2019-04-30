Житель Тульской области попался на даче взятки гаишнику
Следователи СУ СКР по Тульской области расследуют уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины по статье УК РФ "Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействия)".
27 апреля 2019 года он на машине сопровождал свой грузовой фургон с табачной продукцией, которая не имела маркировки и иной информации, предусмотренной законодательством РФ.
По пути фургон остановил сотрудник ДПС ГИБДД ОМВД России по г. Донскому. Мужчина также остановился и решил побеседовать с полицейским.
Они сели в служебный автомобиль правоохранителя. Там мужчина и пошел на преступление. Он положил в бардачок машины 50 000 рублей за беспрепятственный проезд фургона. Но сотрудник полиции отказался принять деньги и вызвал следственно-оперативную группу. Мужчина был задержан.
- Следователями следственного отдела проведен осмотр места происшествия, допрос подозреваемого, допрос свидетелей. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого ему преступления. На основании ходатайства следователя ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в СУ СКР по Тульской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU