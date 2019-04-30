«Арсенал» сыграл вничью с «Оренбургом»

СЕГОДНЯ 11:02 2019-04-30T11:02:48+03:00

Канониры поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ

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29 апреля 2019 года, на стадионе «Газовик» в поселке Ростоши города Оренбурга прошел матч 26-го тура РПЛ «Оренбург» - «Арсенал».

Игра окончилась со счетом 1:1 (0:0)

Голы забили: Джорджевич (62, 0:1), Алвеш (78, 1:1).

Таким образом, канониры довели свою беспроигрышную серию до девяти игр и поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Спартак», у которого есть игра в запасе. «Оренбург» занимает седьмое место.

ИСТОЧНИК KP.RU