«Арсенал» сыграл вничью с «Оренбургом»
Канониры поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ
Фото: ПФК "Арсенал"
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29 апреля 2019 года, на стадионе «Газовик» в поселке Ростоши города Оренбурга прошел матч 26-го тура РПЛ «Оренбург» - «Арсенал».
Игра окончилась со счетом 1:1 (0:0)
Голы забили: Джорджевич (62, 0:1), Алвеш (78, 1:1).
Таким образом, канониры довели свою беспроигрышную серию до девяти игр и поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Спартак», у которого есть игра в запасе. «Оренбург» занимает седьмое место.
ИСТОЧНИК KP.RU