2019-04-30T10:55:43+03:00
Общество

Туляк Джамал Гамзатханов стал победителем Кубка Европы по дзюдо

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Кубок Европы по дзюдо проходил в итальянском городе Линьяно.

Россию в категории свыше 100 кг представлял студент II курса заочного отделения факультета физической культуры ТГПУ им. Л. Н. Толстого мастер спорта России Джамал Гамзатханов.

В соревнованиях принимали участие спортсмены более чем из 40 стран.

Тульский спортсмен досрочно закончил все поединки, одержал чистую победу и стал победителем Кубка Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На проспекте Ленина в Туле "УАЗ" сбил велосипедиста
В Ефремове два брата попались на краже из авто
Режим работы ЗАГСов Тулы в майские праздничные дни
1 Мая в Туле будет ограничено движение
В Туле завершился VI Турнир математических боёв школ Тульской области, в котором приняли участие 19 команд
В Туле ремонтируют тротуары
В Тульской области двое мужчин воровали велосипеды из подъездов
Житель Тульской области попался на даче взятки гаишнику
«Арсенал» сыграл вничью с «Оренбургом»
Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравляют работников и ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником
За сутки в Туле произошло 15 ДТП
Выпуск городского пассажирского транспорта на линии в Туле составляет более 90%
Добромай в Добродее: праздники на ремесленном дворе
Туляки начнут напрямую платить за мусор региональному оператору с 1 июня 2019 года
Погода в Туле 30 апреля: идет восточный ветер
В Туле продолжаются дорожные работы
Общественный транспорт Тулы набирает популярность