Туляк Джамал Гамзатханов стал победителем Кубка Европы по дзюдо
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Кубок Европы по дзюдо проходил в итальянском городе Линьяно.
Россию в категории свыше 100 кг представлял студент II курса заочного отделения факультета физической культуры ТГПУ им. Л. Н. Толстого мастер спорта России Джамал Гамзатханов.
В соревнованиях принимали участие спортсмены более чем из 40 стран.
Тульский спортсмен досрочно закончил все поединки, одержал чистую победу и стал победителем Кубка Европы.
ИСТОЧНИК KP.RU