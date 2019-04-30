Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравляют работников и ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником
Мэр города Тулы Юрий Цкипури и глава администрации города Тулы Евгений Авилов поздравляют работников и ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником:
«Ваша служба трудна и опасна. Каждый день вы рискуете собственной жизнью, чтобы спасти других людей, попавших в беду. Выполняя свой нелегкий долг, вы привыкли проходить сквозь огонь, до последнего бороться с неуправляемой стихией. Только вы и ваши близкие знают, как сложна и тревожна эта работа, чего стоит ваше железное спокойствие и уверенность.
Борьба с огнем требует не только мужества и выдержки, но и умения правильно оценить обстановку, чтобы вовремя принять верное решение.
Пожарной охране отводится ключевая роль в защите от огненной стихии, профилактике чрезвычайных ситуаций на территории нашего города.
Спасибо вам за ваш героический и самоотверженный труд, за преданность своему делу! Благодарим вас за сложную повседневную работу, готовность к незамедлительному реагированию на любую нештатную ситуацию!
Крепкого здоровья, благополучия, успехов в дальнейшей службе, чтобы родные и близкие всегда дожидались вас дома!».
ИСТОЧНИК KP.RU