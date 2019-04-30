2019-04-30T10:43:44+03:00
Общество

Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравляют работников и ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мэр города Тулы Юрий Цкипури и глава администрации города Тулы Евгений Авилов поздравляют работников и ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником:

«Ваша служба трудна и опасна. Каждый день вы рискуете собственной жизнью, чтобы спасти других людей, попавших в беду. Выполняя свой нелегкий долг, вы привыкли проходить сквозь огонь, до последнего бороться с неуправляемой стихией. Только вы и ваши близкие знают, как сложна и тревожна эта работа, чего стоит ваше железное спокойствие и уверенность.

Борьба с огнем требует не только мужества и выдержки, но и умения правильно оценить обстановку, чтобы вовремя принять верное решение.

Пожарной охране отводится ключевая роль в защите от огненной стихии, профилактике чрезвычайных ситуаций на территории нашего города.

Спасибо вам за ваш героический и самоотверженный труд, за преданность своему делу! Благодарим вас за сложную повседневную работу, готовность к незамедлительному реагированию на любую нештатную ситуацию!

Крепкого здоровья, благополучия, успехов в дальнейшей службе, чтобы родные и близкие всегда дожидались вас дома!».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На проспекте Ленина в Туле "УАЗ" сбил велосипедиста
В Ефремове два брата попались на краже из авто
Режим работы ЗАГСов Тулы в майские праздничные дни
1 Мая в Туле будет ограничено движение
В Туле завершился VI Турнир математических боёв школ Тульской области, в котором приняли участие 19 команд
В Туле ремонтируют тротуары
В Тульской области двое мужчин воровали велосипеды из подъездов
Житель Тульской области попался на даче взятки гаишнику
«Арсенал» сыграл вничью с «Оренбургом»
Туляк Джамал Гамзатханов стал победителем Кубка Европы по дзюдо
За сутки в Туле произошло 15 ДТП
Выпуск городского пассажирского транспорта на линии в Туле составляет более 90%
Добромай в Добродее: праздники на ремесленном дворе
Туляки начнут напрямую платить за мусор региональному оператору с 1 июня 2019 года
Погода в Туле 30 апреля: идет восточный ветер
В Туле продолжаются дорожные работы
Общественный транспорт Тулы набирает популярность