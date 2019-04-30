2019-04-30T10:32:02+03:00
Общество

Добромай в Добродее: праздники на ремесленном дворе

Виктория ЯКУШИНА
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Туляки могут встретить праздники на ремесленном дворе "Добродей"Туляки могут встретить праздники на ремесленном дворе "Добродей"
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В дни майских праздников ремесленный двор «Добродей» открывает летний сезон и приглашает туляков и гостей города нестандартно встретить «Добромай в «Добродее», а также познавательно и интересно провести досуг на «Субботеях в Добром подворье».

2, 3 и 10 мая приходите на «Добромай в «Добродее». В программе - творческие мастер-классы в Кузнечной и Плотницкой слободах в течение всего дня, видеоарт путешествие по «Туле деревянной», которое можно совершить не выходя из музея «Тульский резной наличник», и экспресс-экскурсия по улице Резной.

Кроме того, гостей ждет интерактивная Крафт-игра с QR-кодом. Не расставаясь с любимым смартфоном, участники увлекательного квеста познакомятся с тульскими брендами и ремёслами, а победители получат призы и подарки. Начало Крафт-игр в 12, 14 и 16 часов.

4 мая и 11 мая собирает друзей «Субботея в Добром подворье». В эти дни можно принять участие в мастер-классах, посетить этнографическую интерактивную выставку-мотив «Узоры о судьбе и о надежде» и узнать значения символов, изображенных на филимоновской игрушке, в деталях костюма, украшениях из бисера, предметах быта наших предков. Начало программы в 12,13,14 и 15 часов.

На субботее 4 мая все желающие смогут поработать за гончарным кругом, слепить и расписать филимоновскую игрушку и сделать бычка-смоляного бочка; 11 мая мастера научат изготавливать традиционную текстильную куклу, браслет из бисера, тульскую забаву фурчалку, традиционные плетеные текстильные круги и кувшинчик с ангобной росписью на гончарном круге.

Адрес места проведения:

г. Тула, ул. 9 Мая, д.1 «а» и 1 «б».

Время проведения мероприятий:

с 12 до 17 часов.

Вход свободный.

Стоимость мастер-классов можно узнать по телефону: 35-25-00 либо на сайте dobrodeytula.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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