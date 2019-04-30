Туляки начнут напрямую платить за мусор региональному оператору с 1 июня 2019 года

СЕГОДНЯ 09:24 2019-04-30T09:37:27+03:00

На основании ч. 7.5 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ) плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) вносится непосредственно региональному оператору ООО «Хартия»

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Уважаемые жители многоквартирных домов г. Тула, расположенных по адресам:

Епифанская, д.125; Кирова, д.151а; Кирова, д.161; Ю.Фучика, д.22 к.3; Ю.Фучика, д.20 к.3; Ю.Фучика, д.22 к.2; Ю.Фучика, д.22 к.1; Доватора, д.12; Театральный переулок, д.2; Кирова, д.30; Калинина, д.24 к.1; Калинина, д.22 к.3; Ложевая, д.143; Калинина, д.18 к.2; Калинина, д.20 к.1; Металлургов, д.83; Металлургов, д.81; Металлургов, д.45; Кутузова, д.43; Кутузова, д.43 к.2; Дементьева, д.13; Плеханова, д.142; Плеханова, д.140; Плеханова, д.136; Кирова, д.194; Кирова, д.190; Кирова, д.192; Волкова, д.15а; Волкова, д.15б; Волкова, д.15в; Волкова, д.17; Волкова, д.19/120; Металлургов, д.36; Р.Зорге, д.19а; Р.Зорге, д.19б; Немцова, д.17а; Р.Зорге, д.15 к.2; Кутузова, д.22а; Шухова, д.7; Шухова, д.7а; Шухова, д.9; Немцова, д.7; Немцова, д.7а; Шухова, д.24 к.3; Кутузова, д.16; Кутузова, д.16а; Гастелло, д.49; Гастелло, д.51; Кутузова, д.82б; Кутузова, д.92; Кутузова, д.88; Приупская, д.2; Приупская, д.3; Приупская, д.4; Приупская, д.5; Приупская, д.6; Приупская, д.7; 1-ый проезд Металлургов, д.3; Металлургов, д.71; Металлургов, д.88; Металлургов, д.69; Металлургов, д.90; Металлургов, д.73; Баженова, д.9; Баженова, д.7а; Кутузова, д.15; Кутузова, д.17; Кутузова, д.17а; Кутузова, д.15б; Кутузова, д.21; Батищева проезд, д.1; Шухова, д.17; Металлургов, д.94; Металлургов, д.96; Волкова, д.3; Волкова, д.3 к.2; Марата, д.192; Марата, д.194; Баженова, д.3; Кирова, д.169; Баженова, д.4; Марата, д.190; Марата, д.196; Марата, д.198; Плеханова, д.147; Загородный проезд, д.3; Загородный проезд, д.1; Баженова, д.4б; Волкова, д.7; Волкова, д.13; Волкова, д.14; Металлургов/Чаплыгина, д.35/7; Шухова, д.6; Кирова, д.180; Металлургов, д.76; Металлургов, д.78; Металлургов, д.80; Металлургов, д.82; Металлургов, д.82а; Металлургов, д.82б; Металлургов, д.82в; Калинина, д.5 к.1; Калинина, д.5 к.2; Приупская, д.11; 2-й проезд Металлургов, д.1а; 2-й проезд Металлургов, д.3б; 2-й проезд Металлургов, д.5б; 2-й проезд Металлургов, д.9; Глинки, д.1; Марата, д.168; 1-й проезд Металлургов, д.6; Металлургов, д.61; 1-й проезд Металлургов, д.4; Металлургов, д.63; Плеханова, д.132; Кирова, д.14 к.2; Калинина, д.79а; Кутузова, д.110; Кутузова, д.110а; Кутузова, д.108в; Металлургов, д.53; Металлургов, д.55; Металлургов, д.59; Металлургов, д.57; Кутузова, д.86; Гастелло/Матросова, д.40/29; 1-й проезд Металлургов, д.5; 1-й проезд Металлургов, д.5а; Металлургов, д.65; Металлургов, д.67; Металлургов, д.47; 2-й проезд Металлургов, д.5а; 2-й проезд Металлургов, д.9а; Кутузова, д.33; Кутузова, д.33а; Кутузова, д.35а; Металлургов, д.52; М.Мазая, д.20; 2-й проезд Гастелло, д.24а; Металлургов, д.100; Металлургов, д.102; Металлургов, д.104; Марата, д.182; Епифанская, д.31; Пролетарская, д.26; Кирова, д.17; Кирова, д.202а; Майская, д.2; Вильямса, д.4; Вильямса, д.8; Вильямса, д.26; Вильямса, д.36; Бондаренко, д.1; Бондаренко, д.7; Кутузова, д.34; Бондаренко, д.9; Бондаренко, д.27; Бондаренко, д.31; Бондаренко, д.37; Металлургов, д.47б; Комарова, д.49а; Металлургов, д.61а; Металлургов, д.77б; Плеханова, д.141 к.2; Кирова, д.25; Проетарская, д.34; Декабристов, д.4; Степанова, д.35; Степанова, д.35а; Пролетарская, д.36а; Пролетарская, д.38; Пролетарская, д.36; Чапаева, д.42; Бондаренко, д.5; Ложевая, д.137; Кауля, д.3 к.3; Кауля, д.5 к.1; Кауля, д.5 к.2; Кауля, д.8; Кауля, д.14; Новомосковская, д.15а; Новомосковская, д.13; Новомосковская, д.13а; Новомосковская, д.11а; Новомосковская, д.7; Кауля, д.7 к.3; Кауля, д.7 к.4; Кауля, д.45 к.2; Кауля, д.47 к.3; Академика Обручева, д.2; Академика Обручева, д.2а; Академика Обручева, д.4; Тимирязева, д.89; Кауля, д.51 к.1; Циолковского, д.2б; Кауля, д.9; Кауля, д.31; Новомосковская, д.25; Новомосковская, д.21; Михеева, д.4а; Новомосковская, д.1; Новомосковская, д.23; Мира, д.35; проспект Ленина, д.86; проспект Ленина, д.72; Сойфера, д.19; Фрунзе, д.5; Сойфера, д.27; Сойфера, д.29; Сойфера, д.21; Сойфера, д.23; Красноармейский проспект, д.15; Красноармейский проспект, д.2; Демонстрации, д.4; Советская, д.8; Малые Гончары, д.16; М.Горького, д.31; Пузакова, д.18; Пузакова, д.58; М.Горького, д.15; Пузакова, д.64; Галкина, д.10; Галкина, д.23б; Пузакова, д.78.

Пузакова, д.23; Пузакова, д.25; М.Горького, д.1г; Бондаренко, д.12; Перекопская, д.1а; Ершова, д.27; Ершова, д.29; М.Смирнова, д.88а; Макаренко, д.9б; Седова, д.12а; Седова, д.12в; Седова, д.14а; Седова, д.16а; Павшинский мост, д.1 к.1; Павшинский мост, д.1 к.3; Белкина, д.6б; Белкина, д.8; Белкина, д.8а; Вознесенского, д.5; Демонстрации, д.148а; Кирова, д.23в.

Гарнизонный проезд, д.1 к.1; Гарнизонный проезд, д.1 к.2; Гарнизонный проезд, д.3а; Гарнизонный проезд, д.1 к.3; Гарнизонный проезд, д.2г; Гарнизонный проезд, д.2д; Гарнизонный проезд, д.2е; Арсенальная, д.18; Баженова, д.10; Баженова, д.10а; Баженова, д.24; Кутузова, д.27; Р.Зорге, д.31; Шухова, д.36; Шухова, д.40; Шухова/Баженова, д.42/22; Волкова, д.11а: Волкова, д.9; Волкова, д.9а; Металлургов, д.26а; Металлургов, д.28; Металлургов, д.34; Фабричная, д.7; Фабричная, д.9; Гагарина, д.10; Гагарина, д.4; Гагарина, д.4а; Гагарина, д.6; Гагарина, д.8; Кирова, д.200; Кирова, д.202; Комсомольская, д.22/72; Кутузова, д.23; Кутузова, д.31; Луначарского, д.17 к.1; Луначарского, д.17 к.2; Луначарского, д.17 к.3; Луначарского, д.17 к.4; Луначарского, д.17 к.5; Литейная, д.31; Металлургов, д.24; Металлургов, д.26; Фабричная, д.1; Фабричная, д.5; Металлургов, д.36а; Нормандия-Неман, д.35а; Нормандия-Неман, д.37а; Октябрьская, д.203; Октябрьская, д.205; Октябрьская, д.207; Октябрьская, д.209; Октябрьская, д.211.

Михеева, д.19; Михеева, д.25; Михеева, д.31; Михеева, д.27; Михеева, д.29; Михеева, д.23; Н.Руднева, д.54; Циолковского, д.2г; Буденного, д.116; Металлургов, д.106; Металлургов, д.108; Макаренко, д.1а; Макаренко, д.13 к.6; Демонстрации, д.20б.

проспект Ленина, д.124; проспект Ленина, д.124А; проспект Ленина, д.130; проспект Ленина, д.132; Заводская, д.28; Заводская, д.29; Заводская, д.30; Литейная, д.22а; Макаренко, д.7; Шевченко, д.5.

Демидовская, д.70б; Литейная, д.4; Арсенальная, д.1в; Еловой проезд, д.1; Еловой проезд, д.2; Еловой проезд, д.6; Еловой проезд, д.8; Еловой проезд, д.10; Еловой проезд, д.12; Еловой проезд, д.12а; Еловой проезд, д.21; Еловая, д.16; Еловая, д.18; Еловая, д.20; д. Варваровка, д.1а к.1; д. Варваровка, д.1а к.2; д. Варваровка, д.1а к.8; д. Варваровка, д.1а к.9; д. Варваровка, д.1а к.10; д. Варваровка, д.1а к.11; д. Варваровка, д.1а к.12; д. Варваровка, д.1а к.13; д. Варваровка, д.1а к.14; д. Варваровка, д.1а к.15; д. Варваровка, д.1а к.16; д. Варваровка, д.1а к.17; д. Варваровка, д.1а к.18; д. Варваровка, д.1а к.19; д. Варваровка, д.1а к.20; д. Варваровка, д.1а к.21.

М.Мазая, д.5.

С 01.06.2019 на основании ч. 7.5 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ) плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) вносится непосредственно региональному оператору ООО «Хартия».

Начисление платы за оказание услуг по обращению с ТКО будет осуществляться через агента АО «Областной Единый Информационно-Расчётный центр» (ОЕИРЦ). Информация по оплате квитанции без процентов будет указана на бланке платёжного документа. Для льготной категории Потребителей все предусмотренные законом меры социальной поддержки будут сохранены.

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО с управляющими компаниями ОАО фирма «РЭМС», ООО «Новый город», ООО УК «Единая Тула», ООО «Апрель-Менеджмент», ООО «УК «ЗеленГрадъ», ООО «Жилсервис», ООО «СЭЖФ» действует до 31.05.2019 включительно. На основании ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ с 01.06.2019 заключенный договор с управляющими компаниями ОАО фирма «РЭМС», ООО «Новый город», ООО УК «Единая Тула», ООО «Апрель-Менеджмент», ООО «УК «ЗеленГрадъ», ООО «Жилсервис», ООО «СЭЖФ» прекращает своё действие.

В соответствии с требованиями п. 2 ч. 7 ст. 157.2 ЖК РФ договор на оказание услуг по обращению с ТКО между собственником помещения в многоквартирном доме и региональным оператором по обращению с ТКО считается заключенным в указанном случае со всеми собственниками помещений в многоквартирном доме одновременно.

С 01.06.2019 договор на оказание услуг по обращению с ТКО между собственником помещения в многоквартирном доме и региональным оператором ООО «Хартия» является публичным и заключается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Заключение договора в письменной форме не требуется.

По всем возникающим вопросам просьба обращаться в офис ООО «Хартия» по адресу:

г. Тула, улица 9 мая, дом 24.

Контактный телефон: 8 (4872)77-05-31, 77-05-32.

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