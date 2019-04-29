СЕГОДНЯ 17:05 2019-04-29T17:05:35+03:00

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На Косой горе появится новая ветка ливневой канализации. 29 апреля были начаты работы по восстановлению работоспособности канализации вдоль д. 2 по ул. Пушкина до д. 1 по ул. Луговая.

Запланирована прокладка 270 м трубопровода, обустройство 8 колодцев и благоустройство территории. До 9 мая работы на этом объекте будут завершены. В ближайшие 4 года данный участок канализации будет находиться на гарантийном обслуживании.

Восстановят работоспособность участков ливневой канализации также по ул. Коминтерна на участке от ул. Советской до ул. Фрунзе в Туле. Работы стартуют 15 мая.

Всего в этом году будет выполнен ремонт и восстановление ливневой канализации на 16 объектах:

- пересечение ул. Кауля и ул. Новомосковская;

- вдоль д. 2 по ул. Пушкина до д.1 по ул. Луговая в п. Косая гора;

- пересечение ул. К. Маркса и ул. Демидовская плотина;

- пересечение ул. 9 мая и ул. Оружейной;

- пересечение Епифанского шоссе и проезда Полежаева;

- пересечение ул. Кауля и ул. Оборонной;

- пересечение ул. Мосина и ул. Советской;

- на пр. Ленина в районе д. 86;

- по ул. Демонстрации от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена;

- по ул. Оружейная от д. 23 до д. 15 корп. 1;

- по ул. Плеханова от ул. Осташева;

- по ул. Скуратовской поворот на п. Новоскуратово;

- по ул. Транспортная в п. Южный мкрн. Скуратово;

- на Московском шоссе в районе д. 60;

- по ул. Горская в д. Барсуки;

- на ул. 4-ая Горельская.

Работы по ремонту участков ливневой канализации будут завершены до 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU