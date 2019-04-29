На Косой горе появится новая ветка ливневой канализации
На Косой горе появится новая ветка ливневой канализации. 29 апреля были начаты работы по восстановлению работоспособности канализации вдоль д. 2 по ул. Пушкина до д. 1 по ул. Луговая.
Запланирована прокладка 270 м трубопровода, обустройство 8 колодцев и благоустройство территории. До 9 мая работы на этом объекте будут завершены. В ближайшие 4 года данный участок канализации будет находиться на гарантийном обслуживании.
Восстановят работоспособность участков ливневой канализации также по ул. Коминтерна на участке от ул. Советской до ул. Фрунзе в Туле. Работы стартуют 15 мая.
Всего в этом году будет выполнен ремонт и восстановление ливневой канализации на 16 объектах:
- пересечение ул. Кауля и ул. Новомосковская;
- вдоль д. 2 по ул. Пушкина до д.1 по ул. Луговая в п. Косая гора;
- пересечение ул. К. Маркса и ул. Демидовская плотина;
- пересечение ул. 9 мая и ул. Оружейной;
- пересечение Епифанского шоссе и проезда Полежаева;
- пересечение ул. Кауля и ул. Оборонной;
- пересечение ул. Мосина и ул. Советской;
- на пр. Ленина в районе д. 86;
- по ул. Демонстрации от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена;
- по ул. Оружейная от д. 23 до д. 15 корп. 1;
- по ул. Плеханова от ул. Осташева;
- по ул. Скуратовской поворот на п. Новоскуратово;
- по ул. Транспортная в п. Южный мкрн. Скуратово;
- на Московском шоссе в районе д. 60;
- по ул. Горская в д. Барсуки;
- на ул. 4-ая Горельская.
Работы по ремонту участков ливневой канализации будут завершены до 1 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU