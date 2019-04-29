В Туле продолжаются дорожные работы

СЕГОДНЯ 17:58 2019-04-29T17:03:08+03:00

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Работы по ремонту дорог в Туле проводятся в рамках нескольких программ.

В настоящее время заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Эталон Бетон» на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия и элементов конструкции улично-дорожной сети в муниципальном образовании город Тула.

В рамках данного контракта будет выполнен ремонт восьми участков автомобильных дорог. В настоящее время работы ведутся на трех объектах: ул. Марата (от ул. Епифанской до ул. Пролетарская набережная); 10-й проезд Мясново; 19-й проезд Мясново и ул. Кабакова (от 19-го проезда Мясново до ул. Тихмянова). Также в рамках контракта планируется выполнить ремонт дороги по ул. Торховский проезд, дороги от «Тула-Яковлево-Алешня» до д. № 33 по ул. Садовой в с. Обидимо, ремонт дороги по ул. Декабристов (от ул. Калинина до ул. Степанова), разворотной площадки на пересечении улиц Заводской и Спортивной в пос. Плеханово, дороги в д. Крутое.

Другой вид ремонта – аварийно-восстановительный. Он ведется с использованием горячей асфальтобетонной смеси, а также методом пневмонабрызга. Так, с 19 по 26 апреля выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту 22 участков автомобильных дорог общей площадью более 300 кв. метров: пр. Ленина, ул. Рязанская, ул. Староникитская, пр. Ленина, 115 б, пр. Ленина, н.п. Ильинка, Петелино, Рождественский, ул. Советская/ул. Дзержинского, ул. Мартеновская, ул. Островского, ул. Столетова/ул. Приупская, ул. Металлургов/ул. Волкова, ул. Гармонная, ул. Металлургов, ул. Кирова, ул. Мартеновская, ул. Заварная, ул. М. Гончары и др.

Всего с начала года выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту на площади более 26, 5 тысяч квадратных метров. Объекты выявляются в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «Тула – без ям», а также по обращениям граждан. Заявки от граждан принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.

Кроме того, с 7 апреля стартовали работы по заделке трещин асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог. Произведены работы по ул. Московское шоссе, в ближайшее время работы начнутся по ул. Дм. Ульянова и ул. Фрунзе.

Всего в текущем году силами подрядной организации будут выполнены работы по заделке более 50 км трещин.

ИСТОЧНИК KP.RU