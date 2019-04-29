2019-04-29T17:01:58+03:00
Общество

Общественный транспорт Тулы набирает популярность

Виктория ЯКУШИНА
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В 2019 году МКП «Тулгорэлектротранс» на трамвайном, троллейбусном и автобусном транспорте перевезено на 275 тысяч пассажиров больше, чем за аналогичный период 2018 года.

С 1 марта 2019 года введен безналичный расчет в общественном транспорте Тулы, позволяющий экономить 5 рублей на каждой поездке. В марте таким способом воспользовались 68 тысяч пассажиров, в течение двух недель апреля – уже более ста тысяч туляков. Как отметил начальник предприятия, данный вид оплаты стал популярен у населения разного возраста. Это позволило не только популяризовать общественный транспорт, но и увеличить доходы на 7, 7 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается и рост выпуска на линию транспортных средств – в 2019 году на маршруты выходит на 895 единиц транспорта больше. Зарплата водителей увеличилась до 41 тысячи рублей, на регулярной основе проводится бесплатное обучение с последующим трудоустройством и выплатой стипендии.

Удалось уменьшить количество жалоб от туляков – по данным за апрель 2019 года в адрес предприятия поступило на 30 жалоб меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как отметил глава администрации города Евгений Авилов, положительная динамика в работе общественного транспорта очевидна, однако задачи, поставленные Губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, еще не достигнуты. Сейчас отдельное внимание должно уделяться стабильной работе в межпиковое и вечернее время, участию предприятия в формировании новой транспортной маршрутной сети.

Предприятие МКП «Тулгорэлектротранс» активно сотрудничает по вопросу изучения пассажиропотока. Кроме того, в ближайшее время планируется заключение договоров на привлечение 30 дополнительных единиц транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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