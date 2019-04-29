В Туле определили «Учителя года – 2019»

СЕГОДНЯ 16:59 2019-04-29T16:59:33+03:00

Изменить размер текста: A A

26 апреля состоялись финальные мероприятия и торжественное закрытие регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2019».

В региональный (очный) этап конкурса вышли 14 лауреатов из 9 муниципальных образований: город Тула, город Новомосковск, город Донской, Узловский, Киреевский, Кимовский, Плавский, Суворовский, Воловский районы.

В финальных мероприятиях за звание абсолютного победителя боролись:

Межерицкая Ольга Владимировна, учитель математики и информатики МБОУ «Центр образования № 25 с углубленным изучением отдельных предметов» МО г. Тула;

Беляева Анна Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» МО г. Донской Тульской области;

Бухарова Надежда Викторовна, учитель физики и астрономии МБОУ средней общеобразовательной школы № 17 имени Героя Российской Федерации Л.Р. Квасникова МО Узловский район Тульской области;

Сазонова Наталья Игоревна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» МО г. Новомосковск Тульской области;

Чупин Игорь Игоревич, учитель истории и обществознания МБОУ гимназии МО Узловский район Тульской области.

Абсолютным победителем стала Беляева Анна Владимировна, учитель русского языка и литературы СОШ №14, г. Донской.

Победители и участники получили дипломы и денежные призы.

Завершилось мероприятие передачей символа конкурса – стелы «Учитель года» абсолютному победителю регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2019» в торжественной обстановке и с праздничным фейерверком.

Передала эстафету конкурса победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018», учитель физики «Центра образования № 8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова» муниципального образования город Тула Анастасия Николаева Кулиненкова.

ИСТОЧНИК KP.RU