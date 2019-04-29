В Тульской области мужчина напал с ножом на кассира продуктового магазина

СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-29T16:31:20+03:00

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В Узловой мужчина напал с ножом на кассира продуктового магазина на ул. Пушкина. ЧП произошло днем 29 апреля. Смерть женщины наступила в больнице от полученных телесных повреждений.

Следственный отдел по г. Узловая СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по статье «убийство». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи проводят осмотр места происшествия, изымают предметы, имеющие значение по уголовному делу, назначена судебно-медицинская экспертиза тела потерпевшей.

Полицейские устанавливают местонахождение виновного. Сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Тульской области оказывают сотрудникам полиции силовую поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU