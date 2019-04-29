2019-04-29T16:29:39+03:00
Общество

В Туле проверяют качество асфальтового покрытия во дворах

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С начала апреля инспекторы управления по административно-техническому надзору проверили 271 двор. Было выявлено 18 нарушений.

Еженедельно качество асфальтового покрытия проверятся в среднем на 60 придомовых территориях. Проверки проходят по обращениям жителей и территориальных управлений.

На место выходят инспекторы УАТН, которые проводят оценку состояния асфальтового покрытия. В случае выявления нарушения УК дается предписание в среднем сроком на 1 месяц. За это время управляющая компания должна нарушение исправить – ямы залатать. Спустя обозначенный срок инспекторы выйдут на объект повторно, если ямы не заделаны, то в отношении УК будет составлен протокол и выписан штраф. На юридическое лицо он составляет от 10 до 20 тысяч рублей.Такая проверка прошла и во дворе дома №27а по ул. Оружейной. УК «Ваш дом» выдано предписание по ремонту ям на пешеходной дорожке.

Также отмечается, что, как правило, управляющие компании, выданные предписания по ремонту асфальтового покрытия на придомовых территориях исполняют. В противном случае штрафные санкции будут накладываться до тех пор, пока нарушение не будет исправлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Косой горе появится новая ветка ливневой канализации
В Туле определили «Учителя года – 2019»
В Туле появились новые граффити
На тульских улицах будут раздавать георгиевские ленточки
В Тульской области мужчина напал с ножом на кассира продуктового магазина
В Туле работает сельскохозяйственная ярмарка
В Туле на Красноармейском проспекте появились цветочные композиции
Тульская «Катюша» снова готова встать в строй
Житель Тульской области, ударивший полицейского, заплатит 150 тысяч рублей
В Тульском кремле появилось гигантское пасхальное яйцо
Тульские педагоги приняли участие в семинарах по кибербуллингу
Житель Тульской области забил до смерти сестру
В Белоусовском парке отпразднуют 370-ую годовщину пожарной охраны России
Личному составу Госавтоинспекции представили нового руководителя
155 человек и 84 единицы техники были задействованы в уборке города
Жительница Тульской области получила срок за ограбление мужчины-инвалида
В Туле стартовал первый чемпионат по киберспорту «Rostelecom Cup 2019»
В Туле привлекли к ответственности 39 водителей за пьяное вождение
Тульские фонтаны заработают 1 мая