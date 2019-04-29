В Туле проверяют качество асфальтового покрытия во дворах

СЕГОДНЯ 16:55 2019-04-29T16:29:39+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала апреля инспекторы управления по административно-техническому надзору проверили 271 двор. Было выявлено 18 нарушений.

Еженедельно качество асфальтового покрытия проверятся в среднем на 60 придомовых территориях. Проверки проходят по обращениям жителей и территориальных управлений.

На место выходят инспекторы УАТН, которые проводят оценку состояния асфальтового покрытия. В случае выявления нарушения УК дается предписание в среднем сроком на 1 месяц. За это время управляющая компания должна нарушение исправить – ямы залатать. Спустя обозначенный срок инспекторы выйдут на объект повторно, если ямы не заделаны, то в отношении УК будет составлен протокол и выписан штраф. На юридическое лицо он составляет от 10 до 20 тысяч рублей.Такая проверка прошла и во дворе дома №27а по ул. Оружейной. УК «Ваш дом» выдано предписание по ремонту ям на пешеходной дорожке.

Также отмечается, что, как правило, управляющие компании, выданные предписания по ремонту асфальтового покрытия на придомовых территориях исполняют. В противном случае штрафные санкции будут накладываться до тех пор, пока нарушение не будет исправлено.

ИСТОЧНИК KP.RU