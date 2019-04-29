В Туле работает сельскохозяйственная ярмарка

СЕГОДНЯ 16:09 2019-04-29T16:13:43+03:00

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В областном центре работает сельскохозяйственная ярмарка. Туляки могут приобрести продукцию местных производителей еженедельно по средам, четвергам и пятницам с 9.00 до 18.00. Здесь представлена мясная и молочная продукция, овощи, фрукты, мед и т.д.

Ярмарка работает по адресу: ул. Советская, д. 2 (территория около Городского концертного зала).

ИСТОЧНИК KP.RU