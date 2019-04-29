2019-04-29T16:14:46+03:00
Общество

В Туле на Красноармейском проспекте появились цветочные композиции

Работы по озеленению проводились по 17 объектам
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Туле появились цветочные композиции. Они размещены на Красноармейском пр./ул. Фрунзе, Красноармейском пр./ул. Лейтейзена, ул. Советской/ул. Ф.Энгельса, пр. Ленина, 44, пр. Ленина/ул. Агеева. Озеленение областного центра обсуждали в рамках городского оперативного совещания. Работы проводились по 17 объектам.

Кустарники и деревья привели в порядок в сквере «Тульское чаепитие», Кировском сквере, на ул. Чмутова, пр. Ленина, 97, ул. Октябрьской, у памятника «Катюша» и ротонды. На Казанской набережной проводилась аэрация газонов.

Новые кустарники высадили по ул. Советской, 2, у ст. Северной, в сквере на ул. Кауля, у памятника В.Ф.Рудневу, у мемориала «Тулякам, ушедшим в бессмертие», на пересечении пр. Ленина/ул. Циолковского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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