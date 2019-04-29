2019-04-29T15:37:56+03:00
Происшествия

Житель Тульской области, ударивший полицейского, заплатит 150 тысяч рублей

Мужчина осужден за применения насилия в отношении представителя власти
Мария ВЛАСОВА
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36-летний житель Ясногорского района, ударивший в грудную клетку участкового, заплатит 150 тысяч рублей. Инцидент произошел около входа в приемное отделение ГУЗ «Ясногорская районная больница».

Суд признал мужчину виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Ему назначен штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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