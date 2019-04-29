На тульских улицах будут раздавать георгиевские ленточки
Акция «Георгиевская ленточка» стартует в Туле 1 мая.
Горожане и гости оружейной столицы смогут получить георгиевские ленточки по следующим адресам:
1 мая:
12.00 - ост. пл. Ленина (ул. Советская, 47)
13.00 - пересечение ул. Пролетарской и ул. Епифанской (ТРЦ РИО)
13.00 - парк им. Белоусова (центральный вход)
13.00 - пос. Ленинский, ул. Ленина (киноконцертный зал "Орион")
13.00 - пос. Плеханово, ул. Заводской (здание ДК)
13.00 - пос. Барсуки (остановка)
14.00 - пос. Рождественский, ул. Федорова (площадь перед школой)
2 мая:
12.00 - пересечение ул. Первомайской и пр. Ленина
12.00 - ост. пл. Ленина (ул. Советская, 47)
12.00 - пересечение Красноармейского пр. и ул. Советской (Красноармейский пр-т, 2)
12.00 - пересечение ул. Октябрьской и ул. М. Горького (ул. Октябрьская, 77)
3 мая:
12.00 - пересечение ул. Первомайской и пр. Ленина
12.00 - ост. пл. Ленина (ул. Советская, 47)
14.00 - пос. Шатск, ул. Садовая (здание ДК)
14.00 - пос. Иншинский
14.00 - пос. Рассвет, 35
4 мая:
12.00 - ост. пл. Ленина (ул. Советская, 47)
12.00 - пересечение ул. Октябрьской и ул. М. Горького (ул. Октябрьская, 77)
5 мая:
12.00 - пересечение Красноармейского пр. и ул. Советской (Красноармейский пр-т, 2)
12.00 - пересечение Красноармейского пр. и ул. Ф. Смирнова
18.00 - ул. Вильямса 26-а (ост. Областная больница)
18.00 - пересечение ул. Октябрьской и ул. Луначарского (ул. Октябрьская, 14)
18.00 - ост. пл. Ленина (ул. Советская, 47)
6 мая:
12.40 - пересечение пр. Ленина и ул. Н. Руднева (ост. Педагогический университет)
13.10 – пр. Ленина 84 (ост. Политехнический университет)
7 мая:
18.00 - пересечение Красноармейского пр. и ул. Советской (Красноармейский пр-т, 2)
18.00 - пересечение ул. Октябрьской и ул. М. Горького (ул. Октябрьская, 77)
18.00 - ул. Металлургов, 62-а (ТЦ Демидовский)
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