2019-04-29T15:24:13+03:00
Общество

На тульских улицах будут раздавать георгиевские ленточки

Виктория ЯКУШИНА
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Акция «Георгиевская ленточка» стартует в Туле 1 мая.

Горожане и гости оружейной столицы смогут получить георгиевские ленточки по следующим адресам:

1 мая:

12.00 - ост. пл. Ленина (ул. Советская, 47)

13.00 - пересечение ул. Пролетарской и ул. Епифанской (ТРЦ РИО)

13.00 - парк им. Белоусова (центральный вход)

13.00 - пос. Ленинский, ул. Ленина (киноконцертный зал "Орион")

13.00 - пос. Плеханово, ул. Заводской (здание ДК)

13.00 - пос. Барсуки (остановка)

14.00 - пос. Рождественский, ул. Федорова (площадь перед школой)

2 мая:

12.00 - пересечение ул. Первомайской и пр. Ленина

12.00 - ост. пл. Ленина (ул. Советская, 47)

12.00 - пересечение Красноармейского пр. и ул. Советской (Красноармейский пр-т, 2)

12.00 - пересечение ул. Октябрьской и ул. М. Горького (ул. Октябрьская, 77)

3 мая:

12.00 - пересечение ул. Первомайской и пр. Ленина

12.00 - ост. пл. Ленина (ул. Советская, 47)

14.00 - пос. Шатск, ул. Садовая (здание ДК)

14.00 - пос. Иншинский

14.00 - пос. Рассвет, 35

4 мая:

12.00 - ост. пл. Ленина (ул. Советская, 47)

12.00 - пересечение ул. Октябрьской и ул. М. Горького (ул. Октябрьская, 77)

5 мая:

12.00 - пересечение Красноармейского пр. и ул. Советской (Красноармейский пр-т, 2)

12.00 - пересечение Красноармейского пр. и ул. Ф. Смирнова

18.00 - ул. Вильямса 26-а (ост. Областная больница)

18.00 - пересечение ул. Октябрьской и ул. Луначарского (ул. Октябрьская, 14)

18.00 - ост. пл. Ленина (ул. Советская, 47)

6 мая:

12.40 - пересечение пр. Ленина и ул. Н. Руднева (ост. Педагогический университет)

13.10 – пр. Ленина 84 (ост. Политехнический университет)

7 мая:

18.00 - пересечение Красноармейского пр. и ул. Советской (Красноармейский пр-т, 2)

18.00 - пересечение ул. Октябрьской и ул. М. Горького (ул. Октябрьская, 77)

18.00 - ул. Металлургов, 62-а (ТЦ Демидовский)

ИСТОЧНИК KP.RU

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