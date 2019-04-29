Житель Тульской области забил до смерти сестру

СЕГОДНЯ 15:19 2019-04-29T15:19:01+03:00

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В Новомосковске местный житель забил до смерти сестру в одной из квартир дома по ул. Парковой, 4. Конфликт между родственниками возник в ходе пьяной посиделки. Смерть 40-летней женщины наступила на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

После совершения преступления мужчина был задержан и доставлен в следственный отдел. В настоящее время он допрошен, ему предъявлено обвинение в совершении преступления.

Следственным отделом по г. Новомосковск СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Следователь направил в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU