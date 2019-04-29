2019-04-29T15:12:21+03:00
Общество

Тульская «Катюша» снова готова встать в строй

Накануне празднования Дня Победы специалисты привели в порядок легендарную боевую машину
Виктория ЯКУШИНА
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В этом году специалисты оборонного предприятия усовершенствовали работу двигателя, перебрали задний мост, тормозные ступицы и обновили краску на «Катюше».

Боевой машине заменили колеса, двигатель, перебрали ходовую часть. Была восстановлена подвижность артиллерийской части, установлены карбюратор, трамблер, стартер, генератор, топливный бак, лобовое стекло и фары.

Оригинальные детали при реконструкции старались сохранить, а те, что требовали замены, изготавливались по чертежам на предприятии. От оригинальной машины остались рама, ходовая часть, задний мост и установка.

- Самое сложное было восстановить кабину, чертежей не было, приходилось обращаться к справочникам, интернету. В оригинале эта машина в деревянном исполнении. Раньше была экономия на всем и на металле в том числе. Так как машина ездит на парадах, мы ее обшили металлом. Сейчас машина может не только проехать на параде, но и доехать куда угодно, - рассказал начальник транспортного цеха НПО «Сплав» Сергей Кирильцев.

9 Мая 2015 года отреставрированная «Катюша» впервые возглавила парад Победы на площади Ленина в Туле. В этом году боевая машина возглавит парад Победы в четвертый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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