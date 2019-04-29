В Белоусовском парке отпразднуют 370-ую годовщину пожарной охраны России
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30 апреля 2019 года в городе Туле на территории ЦПКиО им.П.П.Белоусова пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию 370-ой годовщины пожарной охраны России.
Мероприятия начнутся в 10 с церемонии награждения личного состава регионального спасательного ведомства.
Также в программе мероприятий:
- демонстрация образцов пожарной техники;
- показные занятия и презентация приемов оказания первой помощи;
- выставка экспонатов Центра противопожарной профилактики;
- концерт детских коллективов.
Развлекательная программа запланирована на 11:30.
ИСТОЧНИК KP.RU