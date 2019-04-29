2019-04-29T17:22:42+03:00
Общество

В Белоусовском парке отпразднуют 370-ую годовщину пожарной охраны России

Виктория ЯКУШИНА
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30 апреля 2019 года в городе Туле на территории ЦПКиО им.П.П.Белоусова пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию 370-ой годовщины пожарной охраны России.

Мероприятия начнутся в 10 с церемонии награждения личного состава регионального спасательного ведомства.

Также в программе мероприятий:

- демонстрация образцов пожарной техники;

- показные занятия и презентация приемов оказания первой помощи;

- выставка экспонатов Центра противопожарной профилактики;

- концерт детских коллективов.

Развлекательная программа запланирована на 11:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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