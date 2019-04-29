2019-04-29T14:54:32+03:00
Общество

Личному составу Госавтоинспекции представили нового руководителя

Ведомство возглавил полковник полиции Вячеслав Лопатников
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской областиФото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:

Сегодня, 29 апреля 2019 года, начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин представил личному составу нового руководителя УГИБДД региона.

Напомним, Госавтоинспекцию Тульской области возглавил полковник полиции Вячеслав Лопатников. Прежде он занимал должность начальника Управления ГИБДД в Брянской области.

Глава ОВД региона рассказал о задачах, поставленных перед УГИБДД, необходимости взаимодействия с представителями общественности, важности совершенствования профилактической работы, связанной с аварийностью на дорогах, обеспечению безопасности пешеходов, недопущению детского дорожно-транспортного травматизма, организации работы Управления ГИБДД в целом.

Сергей Галкин пожелал Вячеславу Лопатникову успешной службы и выразил уверенность, что он справится со всеми возложенными задачами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Косой горе появится новая ветка ливневой канализации
В Туле определили «Учителя года – 2019»
В Туле проверяют качество асфальтового покрытия во дворах
В Туле появились новые граффити
На тульских улицах будут раздавать георгиевские ленточки
В Тульской области мужчина напал с ножом на кассира продуктового магазина
В Туле работает сельскохозяйственная ярмарка
В Туле на Красноармейском проспекте появились цветочные композиции
Тульская «Катюша» снова готова встать в строй
Житель Тульской области, ударивший полицейского, заплатит 150 тысяч рублей
В Тульском кремле появилось гигантское пасхальное яйцо
Тульские педагоги приняли участие в семинарах по кибербуллингу
Житель Тульской области забил до смерти сестру
В Белоусовском парке отпразднуют 370-ую годовщину пожарной охраны России
155 человек и 84 единицы техники были задействованы в уборке города
Жительница Тульской области получила срок за ограбление мужчины-инвалида
В Туле стартовал первый чемпионат по киберспорту «Rostelecom Cup 2019»
В Туле привлекли к ответственности 39 водителей за пьяное вождение
Тульские фонтаны заработают 1 мая