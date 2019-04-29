Личному составу Госавтоинспекции представили нового руководителя

СЕГОДНЯ 14:53 2019-04-29T14:54:32+03:00

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Сегодня, 29 апреля 2019 года, начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин представил личному составу нового руководителя УГИБДД региона.

Напомним, Госавтоинспекцию Тульской области возглавил полковник полиции Вячеслав Лопатников. Прежде он занимал должность начальника Управления ГИБДД в Брянской области.

Глава ОВД региона рассказал о задачах, поставленных перед УГИБДД, необходимости взаимодействия с представителями общественности, важности совершенствования профилактической работы, связанной с аварийностью на дорогах, обеспечению безопасности пешеходов, недопущению детского дорожно-транспортного травматизма, организации работы Управления ГИБДД в целом.

Сергей Галкин пожелал Вячеславу Лопатникову успешной службы и выразил уверенность, что он справится со всеми возложенными задачами.

ИСТОЧНИК KP.RU