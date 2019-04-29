155 человек и 84 единицы техники были задействованы в уборке города

СЕГОДНЯ 14:35 2019-04-29T14:35:39+03:00

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С 22 по 28 апреля производились работы по очистке улично-дорожной сети Тулы, по озеленению городских территорий, уборке.

АО «Спецавтохозяйство» на очистку городских территорий было направлено 155 рабочих, 84 единиц техники.

Для очистки остановочных площадок, пешеходных переходов и тротуаров было задействовано 19 тракторов МТЗ, 4 уборочные машины «Wille», 1 citycat. 1 broddtwist. А также выполнялись работы по сбору случайного мусора, было задействовано 111 рабочих.

Выполнены работы по мойке ограждений безопасности и бортового камня, было задействовано 3 трактора МТЗ с керхерами, 1 МТЗ бочка, 5 КДМ. Работы выполнены по 60 объектам.

Выполнены работы по зачистке, грунтовке и окраске ограждений безопасности по улицам: Ленина, Первомайская, Демонстрации, площадь Победы, Литейная, Арсенальная, М. Горького, Луначарского, Степанова, Замочная. Было задействовано 25 рабочих.

В работах по окраске урн и лавочек было задействовано 10 рабочих.

Выполнены работы по окраске бортового камня на 57 объектах. Всего окрашено – 151 объект из 179. Было задействовано 45 рабочих.

Выполнялись работы по очистке парковочных карманов вдоль магистральных улиц. В среднем было задействовано 25 человек рабочих.

Выполнены работы по окраске ограждений безопасности и бортового камня на мостах и путепроводах по 12 объектам, по очистке разворотных колец по 26 объектам.

В рамках реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» на «Интерактивной карте свалок» на контроле находятся 5 свалок:

- ул. Железнодорожная – подана заявка на предоставление межбюджетных трансфертов,

- д. Нижняя Китаевка – в работе,

- д. Мыза – представление прокуратуры срок до 29.04.19,

- Орловское шоссе – в работе,

- п. Новотихвинский – в работе.

В историческом центре города сотрудниками МКУ «Сервисный центр города Тулы» проводились работы по уборке, подметанию, сбору мусора, очистке реки от мусора, полив газонов и деревьев. Было задействовано: 1 ед. техники и 15 рабочих.

Продолжались работы по централизованной утилизации использованных автомобильных покрышек от автосервисов, точек шиномонтажа и автогаражных кооперативов. За прошедшую неделю вывезено 865 покрышек с 31 точки.

Выполнялись работы по вывозу мусора – всего вывезено 593 м куб., из них:

- АО «Спецавтохозяйство» - 240 м куб.,

- главные управления по территориальным округам совместно с МКУ «Сервисный центр города Тулы» - 353 м куб.

ИСТОЧНИК KP.RU