2019-04-29T14:14:03+03:00
Происшествия

Жительница Тульской области получила срок за ограбление мужчины-инвалида

Женщине назначено 2 года 4 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд вынес обвинительный приговор ранее судимой 30-летней жительнице Белевского района за совершение грабежа.

Дома у мужчины-инвалида она потребовала отдать ей деньги. Мужчина отказался, пояснив, что у него тоже имеются расходы и ему они нужны самому.

Он взял 8 тысяч рублей в правую руку вместе с костылем. Женщина толкнула его на пол. После этого она наступила на руку упавшему инвалиду и забрала деньги. Из другой комнаты она похитила мобильный телефон, принадлежащий потерпевшему, причинив ущерб 8 653 рубля.

Женщине назначено 2 года 4 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Косой горе появится новая ветка ливневой канализации
В Туле определили «Учителя года – 2019»
В Туле проверяют качество асфальтового покрытия во дворах
В Туле появились новые граффити
На тульских улицах будут раздавать георгиевские ленточки
В Тульской области мужчина напал с ножом на кассира продуктового магазина
В Туле работает сельскохозяйственная ярмарка
В Туле на Красноармейском проспекте появились цветочные композиции
Тульская «Катюша» снова готова встать в строй
Житель Тульской области, ударивший полицейского, заплатит 150 тысяч рублей
В Тульском кремле появилось гигантское пасхальное яйцо
Тульские педагоги приняли участие в семинарах по кибербуллингу
Житель Тульской области забил до смерти сестру
В Белоусовском парке отпразднуют 370-ую годовщину пожарной охраны России
Личному составу Госавтоинспекции представили нового руководителя
155 человек и 84 единицы техники были задействованы в уборке города
В Туле стартовал первый чемпионат по киберспорту «Rostelecom Cup 2019»
В Туле привлекли к ответственности 39 водителей за пьяное вождение
Тульские фонтаны заработают 1 мая