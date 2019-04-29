Жительница Тульской области получила срок за ограбление мужчины-инвалида

СЕГОДНЯ 14:11 2019-04-29T14:14:03+03:00

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Суд вынес обвинительный приговор ранее судимой 30-летней жительнице Белевского района за совершение грабежа.

Дома у мужчины-инвалида она потребовала отдать ей деньги. Мужчина отказался, пояснив, что у него тоже имеются расходы и ему они нужны самому.

Он взял 8 тысяч рублей в правую руку вместе с костылем. Женщина толкнула его на пол. После этого она наступила на руку упавшему инвалиду и забрала деньги. Из другой комнаты она похитила мобильный телефон, принадлежащий потерпевшему, причинив ущерб 8 653 рубля.

Женщине назначено 2 года 4 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU