2019-04-29T14:03:02+03:00
Общество

В Туле стартовал первый чемпионат по киберспорту «Rostelecom Cup 2019»

«Ростелеком» поддержал Первый тульский чемпионат по киберспорту1 Rostelecom Cup 2019, организованный киберареной Enclave Gamer Stadium.
Анна ЖУКОВА
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Отборочный тур стартовал 27 апреля, а финальные игры пройдут с 18 по 26 мая. Более 250 человек со всей Тульской области сразятся в трёх дисциплинах: World of Tanks, Hearthstone и Counter-Strike: Global Offensive. Цифровой провайдер как генеральный партнер события предоставил призовой фонд турнира. Компания также обеспечит быстрый интернет для финальных игр и онлайн-трансляции всех матчей.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Проект Rostelecom Cup, который мы проводим в сотрудничестве с тульским представительством федерации компьютерного спорта России, призван помочь в развитии киберспорта в Тульской области. Одновременно мы поддерживаем геймеров и другими способами. Например, предлагаем им удобные тарифные решения, способные сделать игровой процесс как можно более комфортным. Это максимальная скорость интернета, низкий пинг и масса игровых преимуществ».

В 2016 году «Ростелеком» совместно с Wargaming разработал тарифный план «Игровой». Кроме скорости в 100 Мбит/с, абонент получает эксклюзивные игровые бонусы. Так, в World of Tanks это особый навык «Боевое братство» и эксклюзивный танк, а в World of Warships – это премиум-корабль «Адмирал Макаров» шестого уровня. Преимущества доступны также в играх World of Warplanes, Lineage 2, Blade & Soul и Point Blank, а также в шутере Warface.

ИСТОЧНИК KP.RU

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