В Туле стартовал первый чемпионат по киберспорту «Rostelecom Cup 2019»
Отборочный тур стартовал 27 апреля, а финальные игры пройдут с 18 по 26 мая. Более 250 человек со всей Тульской области сразятся в трёх дисциплинах: World of Tanks, Hearthstone и Counter-Strike: Global Offensive. Цифровой провайдер как генеральный партнер события предоставил призовой фонд турнира. Компания также обеспечит быстрый интернет для финальных игр и онлайн-трансляции всех матчей.
Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Проект Rostelecom Cup, который мы проводим в сотрудничестве с тульским представительством федерации компьютерного спорта России, призван помочь в развитии киберспорта в Тульской области. Одновременно мы поддерживаем геймеров и другими способами. Например, предлагаем им удобные тарифные решения, способные сделать игровой процесс как можно более комфортным. Это максимальная скорость интернета, низкий пинг и масса игровых преимуществ».
В 2016 году «Ростелеком» совместно с Wargaming разработал тарифный план «Игровой». Кроме скорости в 100 Мбит/с, абонент получает эксклюзивные игровые бонусы. Так, в World of Tanks это особый навык «Боевое братство» и эксклюзивный танк, а в World of Warships – это премиум-корабль «Адмирал Макаров» шестого уровня. Преимущества доступны также в играх World of Warplanes, Lineage 2, Blade & Soul и Point Blank, а также в шутере Warface.
ИСТОЧНИК KP.RU