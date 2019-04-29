2019-04-29T12:46:08+03:00
Общество

В Туле привлекли к ответственности 39 водителей за пьяное вождение

Сотрудники ГИБДД проверили водителей на городских дорогах
Мария ВЛАСОВА
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В Туле привлекли к ответственности 39 водителей за пьяное вождение. Таковы итоги рейдов сотрудников ГИБДД, которые прошли 26, 27 и 28 апреля.

16 водителей привлечены к административной ответственности по статье "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". Еще 16 - по статье "невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

Также было выявлено 7 водителей, ранее привлекавшихся к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

За управление автомобилем в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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