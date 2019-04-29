Тульские фонтаны заработают 1 мая
На фонтанных комплексах уже проведены работы по расконсервации и техническому обслуживанию
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С 1 мая 2019 года туляков и гостей города будут радовать пять фонтанных комплексов:
- в сквере Тульского академического театра драмы;
- в Октябрьском сквере;
- в сквере Л.Н. Толстого;
- на Крестовоздвиженской площади;
- на мемориале «Защитникам неба Отечества».
На фонтанных комплексах уже проведены работы по расконсервации и техническому обслуживанию.
ИСТОЧНИК KP.RU