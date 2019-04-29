2019-04-29T12:27:48+03:00
Общество

Тульские фонтаны заработают 1 мая

На фонтанных комплексах уже проведены работы по расконсервации и техническому обслуживанию
Виктория ЯКУШИНА
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С 1 мая 2019 года туляков и гостей города будут радовать пять фонтанных комплексов:

- в сквере Тульского академического театра драмы;

- в Октябрьском сквере;

- в сквере Л.Н. Толстого;

- на Крестовоздвиженской площади;

- на мемориале «Защитникам неба Отечества».

На фонтанных комплексах уже проведены работы по расконсервации и техническому обслуживанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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