К купальному сезону 2019 в Туле оборудуют восемь пляжей

СЕГОДНЯ 12:21 2019-04-29T12:21:44+03:00

Подготовительные мероприятия планируется завершить к 31 мая 2019 года

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в 2019 году в соответствии с заявками главных управлений по территориальным округам планируются к открытию восемь зон отдыха:

· в Зареченском территориальном округе:

- зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково)

- пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо)

· в Привокзальном территориальном округе:

- зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщевка, КФХ база отдыха «Велесов лес»)

· в Пролетарском территориальном округе:

- зона отдыха «Золотой петушок» (пруд с. Высокое)

· в Советском территориальном округе:

- средний пруд на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова

· в Центральном территориальном округе:

- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 1

- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 2

- зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое)

Для приведения зон отдыха в соответствие с нормативами запланированы следующие мероприятия:

- по утвержденному ГУ МЧС России по Тульской области графику с 1 по 16 мая будет проводиться водолазное обследование и очистка дна акватории водоемов на глубине до двух метров,

- с 13 по 31 мая в зонах отдыха будет проводиться дезинсекционная обработка (уничтожение насекомых) и дератизационная обработка (уничтожение грызунов),

- проведение перед началом и ежемесячно в течение купального сезона санитарно-эпидемиологических обследований: санитарно-химические исследования почвы, песка и воды по определению содержания химических элементов атомно-адсорбционным методом, микробиологические исследования, паразитологические исследования почвы, песка и воды,

- отсыпка территории пляжей песком,

- обозначение границ зоны купания,

- установка информационных стендов,

- установка спасательных постов.

Для обеспечения дежурства на зонах отдыха проведен подбор матросов-спасателей и организована их подготовка, проведен подбор медицинских работников.

Имеется необходимый спасательный инвентарь и оборудование, средства связи и медицинское имущество для укомплектования спасательных постов.

Подготовительные мероприятия планируется завершить к 31 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU