К купальному сезону 2019 в Туле оборудуют восемь пляжей
в 2019 году в соответствии с заявками главных управлений по территориальным округам планируются к открытию восемь зон отдыха:
· в Зареченском территориальном округе:
- зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково)
- пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо)
· в Привокзальном территориальном округе:
- зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщевка, КФХ база отдыха «Велесов лес»)
· в Пролетарском территориальном округе:
- зона отдыха «Золотой петушок» (пруд с. Высокое)
· в Советском территориальном округе:
- средний пруд на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова
· в Центральном территориальном округе:
- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 1
- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 2
- зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое)
Для приведения зон отдыха в соответствие с нормативами запланированы следующие мероприятия:
- по утвержденному ГУ МЧС России по Тульской области графику с 1 по 16 мая будет проводиться водолазное обследование и очистка дна акватории водоемов на глубине до двух метров,
- с 13 по 31 мая в зонах отдыха будет проводиться дезинсекционная обработка (уничтожение насекомых) и дератизационная обработка (уничтожение грызунов),
- проведение перед началом и ежемесячно в течение купального сезона санитарно-эпидемиологических обследований: санитарно-химические исследования почвы, песка и воды по определению содержания химических элементов атомно-адсорбционным методом, микробиологические исследования, паразитологические исследования почвы, песка и воды,
- отсыпка территории пляжей песком,
- обозначение границ зоны купания,
- установка информационных стендов,
- установка спасательных постов.
Для обеспечения дежурства на зонах отдыха проведен подбор матросов-спасателей и организована их подготовка, проведен подбор медицинских работников.
Имеется необходимый спасательный инвентарь и оборудование, средства связи и медицинское имущество для укомплектования спасательных постов.
Подготовительные мероприятия планируется завершить к 31 мая 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU