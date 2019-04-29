2019-04-29T12:12:40+03:00
Происшествия

Телефонное мошенничество: житель Самарской области обманом похищал деньги с банковских карт туляков

Подозреваемый арестован
Виктория ЯКУШИНА
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Полицейскими в Тульской области задержан подозреваемый в так называемом телефонном мошенничестве.

Как выяснилось, злоумышленник звонил своим жертвам, представляясь сотрудником банка.

Мужчина сообщал о том, что банковская карта собеседника заблокирована из-за совершения покупки в интернет-магазине. При этом он не уточнял, какой именно банк выпускал карту, не выяснял имя и фамилию ее владельца.

Злоумышленник рассчитывал на эффект неожиданности, предполагая, что собеседник, услышав подобную информацию, не придаст значения деталям.

Жертвы мошенничества, понимая, что никаких покупок в названном интернет-магазине не совершали, называли звонившему реквизиты своих карт для разблокировки, не обращая внимания на тот факт, что банковским работникам запрещено запрашивать такие сведения.

Таким образом, злоумышленник получал доступ к чужой банковской карте, которая на самом деле никогда не блокировалась, и списывал с нее деньги для своих целей.

Правоохранителям удалось выяснить, что вероятный преступник проживает в Самарской области. 37-летний безработный ранее судимый мужчина причастен к двум фактам мошенничества в отношении жителей нашего региона, но не исключено, что он умеет отношение и к другим подобным преступлениям.

Подозреваемый арестован. В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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