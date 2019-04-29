Возле тульского драмтатра высадят 40 кустов бересклета и спиреи иволистой

СЕГОДНЯ 11:35 2019-04-29T11:36:05+03:00

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Сегодня, 29 апреля, в сквере возле Тульского академического театра драмы высадят 40 кустов бересклета и спиреи иволистой. На перекрестке улиц Октябрьской и М. Горького посадят клены, а на Косой горе у «Вечного огня» и возле монумента «Воинам на братской могиле» – однолетники тагетесы. На перекрестке улиц Демонстрации и Фрунзе – проведут разметку ям под посадку. 4 мая в ходе субботника там запланирована высадка 95 пионов, бересклетов, барбарисов и спиреи Вагутта.

Также сегодня проводятся уходные работы за деревьями и кустарниками в сквере «Тулякам, погибшим в военных и локальных конфликтах».

Кроме того, на сегодня запланирован полив посаженных в 2018 году деревьев, кустов и рулонного газона на улицах города, а именно: на ул.Октябрьской от ж/д моста до ул. Токарева, на ст. Северной, в районе мемориала «Защитникам неба Отечества», на ул. Кутузова, на ул. Пролетарская в районе «Макси», а также у АЗС «Shell» и на ул. Крестовоздвиженской.

ИСТОЧНИК KP.RU