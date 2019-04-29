В Туле директор коммерческой организации недоплатил в бюджет более 106 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:21 2019-04-29T11:21:11+03:00

На имущество мужчины и его фирмы наложен арест на сумму свыше 160 млн рублей

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Следственный комитет России по Тульской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 50-летнего генерального директора ООО «АвтоцентрГАЗ-Тула». Его обвиняют в сокрытии денежных средств от налогообложения.

По версии следствия, в период с 25 июля 2017 года по 29 июня 2018 года по решению обвиняемого, минуя расчетные счета ООО «АвтоцентрГАЗ-Тула», на счета кредиторов были переведены 532 388 614, 93 рубля. Деньги были потрачены на финансово-хозяйственные нужды организации и были сокрыты от взыскания недоимки по налогам.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Он недоплатил в бюджет 106 910 892 рубля. В качестве обеспечительной меры, направленной на возмещение причиненного вреда, на имущество обвиняемого и его фирмы наложен арест на сумму свыше 160 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU