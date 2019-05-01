4 мая в Туле пройдет очередной субботник
4 мая в Туле пройдет очередной весенний субботник.
Планируется навести порядок на мемориалах и воинских захоронениях региона.
Для удобства жителей, желающих принять участие в субботнике, в главных управлениях по территориальным округам Тулы будет организована выдача инвентаря:
- главное управление по Центральному округу: 31-28-47;
- главное управление по Привокзальному округу: 21-92-89;
- главное управление по Советскому округу: 30-17-11;
- главное управление по Пролетарскому округу: 41-02-51;
- главное управление по Зареченскому округу: 47-66-15.
Кроме того, инвентарь для работы можно получить, обратившись в свою управляющую компанию.
ИСТОЧНИК KP.RU