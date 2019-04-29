2019-04-29T10:52:32+03:00
Происшествия

Житель Орла пойман на продаже наркотиков в Тульской области

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области совместно с орловскими коллегами задержан ранее судимый 36-летний житель Орла.

Предварительно, мужчина сбывал наркотики на территории нашего региона.

При проведении обыска в квартире подозреваемого, в присутствии понятых, нашли "запрещенку" различных видов, в том числе кокаин, общей массой около 400 г, весы, упаковочные материалы и средства связи.

Кроме того, изъята «оптовая закладка» с психотропными веществами, спрятанная мужчиной ранее в определенном, весом около 1 кг.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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