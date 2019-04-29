За неделю в Туле произошло 143 ДТП

СЕГОДНЯ 10:44 2019-04-29T10:44:39+03:00

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В период с 22 по 29 апреля 2019 года, в ЕДДС в Туле поступило 5763 сообщения от граждан. В городе произошло 20 аварийных отключений.

За минувшую неделю на территории муниципального образования произошло 7 пожаров, в том числе в городе – 4, в населенных пунктах – 3, погибших и пострадавших нет. Произошло 143 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 8 человек, погибших нет.

Сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на вызовы 75 раз. В результате оказана помощь 135 гражданам, спасено 2 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU